    首頁 > 政治

    撰文登外交事務期刊 林佳龍：自由世界和平須與台合作

    2026/02/04 23:20 中央社
    外交部長林佳龍。（資料照，記者田裕華攝）

    外交部長林佳龍。（資料照，記者田裕華攝）

    外交部長林佳龍撰文登上國際期刊「外交事務」，闡述台灣在民主價值、印太安全及全球經濟體系中的關鍵角色，並強調自由民主國家若欲維護區域穩定與全球繁榮，就必須與台灣攜手合作。

    外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍於4日在「外交事務」（Foreign Affairs），以「自由世界需要台灣：為何團結將守護繁榮」（The Free World Needs Taiwan: Why Solidarity Will Protect Prosperity）為題發表專文。

    林佳龍指出，台灣自1996年首次總統直選以來，已建立成熟穩健的民主制度與高度活躍的公民社會，並與全球自由民主國家共享核心價值。此一基礎不僅構成台灣與國際社會連結的重要根基，也使台灣成為自由世界中值得信賴的夥伴。

    林佳龍進一步說明，台灣的重要性更體現在其無可取代的戰略與經濟地位。台灣位處全球關鍵航運要道，對印太地區安全具有舉足輕重的影響；同時，台灣在半導體、先進電子、人工智慧及再生能源等領域具備世界級實力，是可信賴的全球供應鏈中不可或缺的關鍵樞紐。

    針對中國持續對台灣施加的軍事威脅、經濟脅迫與政治滲透，林佳龍指出，台灣長期面對灰色地帶行動、資訊操弄及經濟脅迫，已累積豐富實務經驗，並可為其他民主國家提升整體韌性提供重要借鏡。

    林佳龍指出，台灣不僅是民主陣營的一員，更能成為促進夥伴安全與繁榮的積極推動者。台灣推動「榮邦計畫」，協助帛琉發展零碳排船舶、在巴拉圭建立智慧科技園區，並深化與史瓦帝尼在智慧醫療與能源等領域的合作，展現台灣強調合作、透明與永續的援外模式，並與中國以「債務陷阱」為特徵的作法形成鮮明對比。

    林佳龍強調，面對威權擴張與供應鏈風險升高的挑戰，國際社會正重新審視過度依賴單一市場的代價。台灣在全球半導體與人工智慧產業中的關鍵地位，使其成為民主國家分散風險、強化經濟安全與供應鏈韌性的理想夥伴。

    林佳龍最後指出，台灣無法參與世界衛生組織（WHO）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等國際平台，不僅不利於台灣，也是一項全球損失。

    林佳龍強調，自由世界若希望維護和平、穩定與繁榮，就必須與台灣攜手合作。無論從價值或利益的角度出發，與台灣合作都將帶來更高的安全保障、更穩健的經濟發展，以及對抗威權壓力的關鍵經驗；這正是「自由世界需要台灣」的根本原因。

    「外交事務」為國際事務與外交政策評論期刊，創刊於1922年，由美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations, CFR）發行。

    熱門推播