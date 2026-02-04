民進黨高雄議員初選 首日5人登記僅1新人

第6選區（旗鼓鹽）新人林哲宏今天完成登記。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市議員黨內初選今（4日）起開始領表、登記，首日共有5人完成登記，其中4人是現任議員，只有1名新人林哲宏。

民進黨高雄市黨部今天傍晚統計，首日共有第3選區黃秋瑛、第5選區黃飛鳳、第10選區鄭光峰、第11選區李雨庭等4位現任議員完成登記，新人只有第6選區（旗津、鼓山、鹽埕）林哲宏完成登記。

林哲弘出身陳其邁立委時期的助理，目前是民進黨高雄市黨代表及高雄市政府顧問，2014年他初試啼聲參選鹽埕區博愛里里長，以3票之差險勝大他20歲的對手，至今已連任3屆里長，曾獲特優里長與資深里長表揚。

高雄第6選區議員應選4席，民進黨維持提名2席，林哲弘將挑戰資深老大姐李喬如、新潮流菊系大將簡煥宗這兩位現任議員，將是一場硬仗。值得一提的是，今天2月4日剛好是林哲弘的生日，他表示「今年生日不只想收祝福，更想把承諾說清楚、做踏實。」

林哲弘強調，完成登記不僅是參選程序，更是「把自己交給新的民意檢驗」的起點，接下來將以更高標準要求自己，持續深入基層、面對市民最關心的交通、生活品質與地方發展等議題，務實提出可執行的解方。他的主題曲也上線發布，邀請市民收聽分享，持續關注後續行程與政策主張。

