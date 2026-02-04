民眾黨徵召黃國昌參選新北市長 國民黨：不會有藍白不能合問題

台灣民眾黨今證實，中央委員會確定徵召黨主席黃國昌（圖中）代表參選新北市長選舉。（記者羅沛德攝）

針對民眾黨中央委員會今天通過徵召黨主席黃國昌參選新北市長，外界好奇是否影響後續藍、白兩黨在新北市長選戰的合作，國民黨文傳會主委吳宗憲今日回應表示，黃國昌一直以來的論述十分明確，兩黨也有共同想法，就是希望政黨輪替，而且今年各直轄市、縣市長選舉不會出現「三腳督」的狀況，因此不會有藍、白不能合的問題。

吳宗憲指出，國民黨會以嚴謹的態度處理提名問題，時間上也許慢了一點，但絕對不會往後退，會一步一步的往前，並與黃國昌保持溝通，事實上黃國昌也一直與國民黨保持友好的關係，國民黨會好好的與民眾黨方面溝通。

請繼續往下閱讀...

國民黨有關新北市長選舉布局人選，目前仍維持在台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然兩人之間2擇1，相關協調工作正由新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌等新北市提名協調小組成員負責，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華日前受訪指出，若有需要中央出面協助時，中央提名協調小組才會介入協調。

吳宗憲強調，國民黨主席鄭麗文在今日中常會上強調，不管是宜蘭縣、新竹縣或台中市，國民黨最後都一定會團結，目前正採取各種不同的處理方式，相信最終有人出線後，其他的參選人都一定會全力協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法