為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌指谷立言介入內政 AIT：尊重台灣政治程序

    2026/02/04 14:39 中央社
    美國在台協會（AIT）處長谷立言表態支持8年期1.25兆國防特別預算，民眾黨主席黃國昌批「介入台灣的內政太深了」。AIT今天表示，尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行辯論。（資料照）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言表態支持8年期1.25兆國防特別預算，民眾黨主席黃國昌批「介入台灣的內政太深了」。AIT今天表示，尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行辯論。（資料照）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言表態支持8年期1.25兆國防特別預算，民眾黨主席黃國昌批「介入台灣的內政太深了」。AIT今天表示，尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行辯論。

    藍白聯手擋8年期1.25兆國防特別預算付委，黃國昌接受聯合報專訪表示，谷立言（Raymond Greene）態度與華府落差很大，谷立言「介入台灣的內政太深了」、配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。

    AIT發言人上午回覆中央社提問表示，尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力，進行真誠的辯論。

    AIT發言人強調，美國國務院與美國在台協會已多次公開表示，並且也已向台灣方面清楚說明，歡迎台灣宣布的400億美元國防採購特別預算。

    為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，藍白去年12月2日程序委員會首度封殺，使草案無法排入院會報告事項議程，累計該案被立法院十度封殺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播