P人注意！林佳龍提醒國人春節連假出國前 應做足5項準備

農曆春節連假將至，外交部長林佳龍今（2）日特別透過臉書喊話「P人」注意，提醒國人出國旅遊前應確認護照效期、護照空白頁數，且內頁不可以加蓋紀念章，若有規劃海外自駕旅遊，記得備妥台灣駕照、國際駕照或駕照日文譯本。

林佳龍錄製短影片提醒國人春節出遊前，應做好以下5項準備：確認護照效期至少6個月；確認護照空白頁有4頁以上；護照上不得有觀光紀念章；事先確認旅遊目的地簽證與入境規定；投保足額海外旅遊保險；若要海外自駕，記得備妥「台灣駕照+國際駕照」，日本自駕則應備妥「台灣駕照+日文譯本」。

為了預防旅行期間潛在風險及因應緊急情況，林佳龍呼籲，民眾行前可先下載「旅外安全指南APP」或加入外交部領務局LINE官方帳號（@boca.tw），以獲得實用的旅外安全重要資訊，並在出發前於領務局官網或LINE官方帳號完成「出國登錄」，一旦在國外發生突發狀況，駐外館處可即時聯繫國人並提供協助。

林佳龍也指出，國人若在海外遭遇急難事件，可直接撥打我國在當地或兼轄的駐外館處24小時緊急聯絡電話，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095。

桃機「外交部緊急聯絡中心」春節不打烊

外交部提醒，春節連假期間，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處均暫停對外服務，僅設在桃園國際機場的「外交部緊急聯絡中心」全年無休，每天24小時都有專人輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件。

