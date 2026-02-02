黃國昌自曝黨主席無薪可領 不當立委還可改當律師

民眾黨黨主席黃國昌今（2）日上資深媒體人黃光芹網路節目接受專訪。（截自「中午來開匯」）

日前因就任立法院立委滿2年、觸發「2年條款」而卸職的民眾黨黨主席黃國昌，今年將身兼多職、兼顧黨部及新北選戰，而他日前在黨團記者會上透露，辭任立委後可能會重批律師袍，接案打官司；對此，黃國昌今日中午接受專訪時透露，他接任民眾黨主席期間並未領任何薪酬、是無給職，考量自己還有妻小、母親要養，而自己擁有法律專業，自然不當立委就回去登錄律師。

黃國昌中午於資深媒體人黃光芹節目「中午來開匯」接受專訪，針對外界所指辭職立委後接下的「5大崗位」回應，強調不管在什麼工作崗位上，就是把事情做好。

黃國昌在本月前的主要職務，分別為黨主席、立法院不分區立委及黨團總召，在請辭立委後，本月起將有5大身分，除續任黨主席外，也接下黨部政策會主任委員，同時也是新北市長參選人、直播主，甚至不排除重披律師袍，在必要時站上法庭打官司。

黃國昌透露，他擔任民眾黨黨主席，實際上是一個沒有薪水的職務，此話令黃光芹大感意外，但黃說她「想太多了」；他進一步說明，立委依規定不能同時登錄律師，如今已非立委，而他已通過律師考試、有律師執照也從業過，登錄律師也還滿方便的，若有什麼重要的事情，要重披律師袍也方便。他直言，自己還有妻小、母親要養，因此自己還需要收入來源，而自身專業就是法律，當然就回去登錄律師。

