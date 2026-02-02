韓國瑜主持議事不公？ 政院：藍白無視立法院長職權

立法院第11屆第5會期已展開，立法院長韓國瑜上任迄今2年，在議事處理態度與中立角色上卻備受質疑。（資料照）

立法院第11屆第5會期已展開，立法院長韓國瑜上任迄今2年，在議事處理態度與中立角色上卻備受質疑。政院人士表示，行政院長卓榮泰多次為推動相關法案拜會韓國瑜，韓也都表達願意幫忙，不過，讓許多協調到最後都無法完成，包括藍白在內的在野黨團，都無視立法院長職權，導致身為立法院長的韓國瑜也有無力感，在野黨團應該尊重立法院長的決定與意見。

政院人士指出，從2024年下半年預算會期開始，卓揆就多次拜訪韓國瑜，希望韓國瑜能協助協調兩院溝通，韓國瑜也都願意幫忙，但許多協調到最後都無法完成。

請繼續往下閱讀...

該名人士說，像是去年的院版財劃法，儘管韓國瑜表示可以幫忙協調，但最終還是被丟包無法付委。對於立法院在野黨團一直提出侵害行政權的法案，韓國瑜同樣也沒有辦法以院長高度來提醒，今年甚至出現立院史上第一次預算會期卻完全不審理總預算的離譜行徑，這是過去王金平擔任立法院長時期不可能發生的狀況。

他認為，這基本上來說，可能就是包括藍白在內的在野黨團，都無視立法院長的職權，在立法院與行政院進行院與院之間的溝通時，在野黨團應該尊重立法院長的決定與意見，儘管韓國瑜了解兩院的問題所在，也願意協助，但是與在野黨團溝通卻都無效，顯然是在野黨團的問題。行政院也明白韓國瑜的為難之處，在野黨團強勢不接受溝通，導致身為立法院長的韓國瑜也有無力感。

黨政人士強調，王金平日前說朝野應該有進有退，互相妥協找平衡，但過去兩年的立院只有步步進逼、持續侵害行政權，而在新會期在白營立委換新、藍營也有多人要參與選舉的情勢下，期待韓國瑜能真正發揮院長功能，調和鼎鼐，不再是放任立院爆衝亂立惡法，尤其國防特別條例若真的只過在野黨版本而非院版，台美軍購等同失敗必須打掉重練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法