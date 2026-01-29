101改名掀論戰 許智傑拋「台灣台北101」 盼化解極端對立

霍諾德25日攀登台北101成功登頂，台灣國旗也在畫面中隨風飄揚。（資料照，記者方賓照攝）

美國極限攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手成功爬上台北101，讓台北101紅遍全球，並引發是否改名論戰；立委許智傑今（29日）晚拋出新名稱，並詢問台北市長蔣萬安，如同大家都能接受「中華民國台灣」，這次不如叫「台灣台北101」吧？

艾力克斯霍諾德成功爬上101頂端後，近日關於101大樓應定名為「台北101」或「台灣101」的爭議沸沸揚揚；立委許智傑認為，確實「台北101」是這棟大樓的名稱不僅是宣傳台北，更是非常重要的1棟城市建築形象，但「台灣101」是為了要讓世界看見台灣而感到驕傲的口號。

許智傑表示，「台灣台北101」不是在玩文字遊戲，一來僅尊重了該建築的註冊名稱與台北市的行政管轄；其次將「台灣」這張國際名片與「台北」這座城市品牌深度綁定。這不再是「二選一」的認同排他，而是「加成式」的堆疊累加。

許智傑強調，如同蔡英文前總統提出的「中華民國台灣」，這項論述的核心價值在於，接受憲法體制下的「中華民國」，同時擁抱土地事實的「台灣」。這套邏輯成功化解了內部的極端對立，轉化為社會大眾都能接受的最大的公約數共識。他認為不如問問台北市長蔣萬安：要叫就叫「台灣台北101」吧？

