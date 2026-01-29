為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    101改名掀論戰 許智傑拋「台灣台北101」 盼化解極端對立

    2026/01/29 21:29 記者葛祐豪／高雄報導
    霍諾德25日攀登台北101成功登頂，台灣國旗也在畫面中隨風飄揚。（資料照，記者方賓照攝）

    霍諾德25日攀登台北101成功登頂，台灣國旗也在畫面中隨風飄揚。（資料照，記者方賓照攝）

    美國極限攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手成功爬上台北101，讓台北101紅遍全球，並引發是否改名論戰；立委許智傑今（29日）晚拋出新名稱，並詢問台北市長蔣萬安，如同大家都能接受「中華民國台灣」，這次不如叫「台灣台北101」吧？

    艾力克斯霍諾德成功爬上101頂端後，近日關於101大樓應定名為「台北101」或「台灣101」的爭議沸沸揚揚；立委許智傑認為，確實「台北101」是這棟大樓的名稱不僅是宣傳台北，更是非常重要的1棟城市建築形象，但「台灣101」是為了要讓世界看見台灣而感到驕傲的口號。

    許智傑表示，「台灣台北101」不是在玩文字遊戲，一來僅尊重了該建築的註冊名稱與台北市的行政管轄；其次將「台灣」這張國際名片與「台北」這座城市品牌深度綁定。這不再是「二選一」的認同排他，而是「加成式」的堆疊累加。

    許智傑強調，如同蔡英文前總統提出的「中華民國台灣」，這項論述的核心價值在於，接受憲法體制下的「中華民國」，同時擁抱土地事實的「台灣」。這套邏輯成功化解了內部的極端對立，轉化為社會大眾都能接受的最大的公約數共識。他認為不如問問台北市長蔣萬安：要叫就叫「台灣台北101」吧？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播