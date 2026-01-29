列柯文哲「背骨」事蹟 潘俊霖：賴瑞隆要小心應對

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2026將進行地方選舉，各政黨皆嚴陣以待、動作頻頻。藍白合再度成為熱門討論議題。對此，前柯文哲攝影官潘俊霖表示，2026地方選舉即將到來，柯文哲不意外的又會開始攻擊曾經傾全力協助他的民進黨，賴瑞隆要小心應對，因為柯文哲對曾經幫過他的人下手最為兇狠。

潘俊霖在臉書PO文表示，2014年柯文哲當選後發現，他無法統御帶領一個10萬員工，年經費破千億的市政府，他先痛罵國民黨與郝龍斌留下爛攤子給他，除了造神讓外界誤認為他是來解救台北市以外，也先帶風向為自己萬一做不好絕對不是柯文哲無能，是國民黨太爛留下的爛攤子太多，千錯萬錯柯文哲都沒有錯。

請繼續往下閱讀...

潘俊霖指出，再來就是南下各綠營執政縣市尋求協助，大家都只記得陳菊當年派蘇麗瓊北上協助幫柯文哲辦成功世大運，很少人記得當年高雄市長陳菊也交辦其他各局處傾全力協助，這張相片是當年賴瑞隆帶著柯文哲詳細介紹高雄港灣的改造，當年到高雄還有現在的內政部長劉世芳帶著柯文哲到高雄世運場館從場館興建維護到賽事規劃運作詳細的說明給柯文哲學習。

潘俊霖直言，2026地方選舉即將到來，柯文哲不意外的又會開始攻擊曾經傾全力協助他的民進黨，賴瑞隆要小心應對，因為柯文哲對曾經幫過他的人下手最為兇狠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法