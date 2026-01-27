會期僅剩3天！藍白10度封殺國防預算 政院：停止政治操作

行政院發言人李慧芝今日強調，不論是照顧國人或提升國防都不能等，立院在野黨團應停止政治操作，停止虛耗國家及國民的時間。（資料照）

立法院程序委員會今（27）日再次阻擋今年度中央政府總預算、行政院版「財劃法」草案，更是第10次封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。行政院發言人李慧芝強調，不論是照顧國人或提升國防都不能等，立院在野黨團應停止政治操作，停止虛耗國家及國民的時間。

立法院本會期週五結束，國民黨、民眾黨立委今天第10次聯手在程序委員會挾人數優勢，封殺行政院所提1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及「財政收支劃分法部分條文修正草案」排入30日立法院院會報告事項議程，會中表決通過國民黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。

對此，李慧芝表示，政院所提的中央政府總預算，涵蓋全體國民的福利以及地方建設的發展；院版「財劃法」能解決目前城鄉差距擴大、分配極度不公平的問題；而院版國防特別條例，更是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序，並提升台灣國防自主防衛量能。

李慧芝進一步說，行政院長卓榮泰願意為總預算到立法院報告備詢，國防部也已經舉行過秘密會議，說明特別條例相關事宜。然而，立法院已阻擋今年度總預算152天、杯葛院版「財劃法」69天、封鎖院版國防特別條例62天，呼籲立法院在野黨團以國家利益為重，把握本會期最後3個工作天，依法儘速理性審查今年度中央政府總預算、院版「財劃法」及院版國防特別條例。

