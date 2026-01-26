中小企業聯輔基金會成酬庸單位？ 王鴻薇揭成員驚見創意私房「高級會員」

國民黨立委王鴻薇（左）、羅智強（右）今日召開記者會，質疑台灣中小企業聯合輔導基金會成為民進黨酬庸單位，名單驚見創意私房「高級會員」。（圖由國民黨團提供）

國民黨立委王鴻薇、羅智強今日召開記者會，質疑台灣中小企業聯合輔導基金會成為民進黨酬庸單位，現任董事長徐定禎是民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創是南投議員落選人，更發現行政管理群的郭柏宏、董事會秘書黃靜惠，分別涉犯兒少性剝削犯罪以及公益侵佔罪判決確定，內部管理顯然大有問題。

王鴻薇說明，中小企業聯合輔導基金會主要業務是協助中小企業的各項需求，聯輔基金會背後藏著大量的中小企業人脈，正是政府耕耘選票的密碼，出任董事長等於掌握組織資源，像是長期把持相關補助，尤其是重大事件發生，舉凡風災、地震、疫情的紓困貸款都是。前任總經理吳群隆，就是蘇系代表；現任董事長則是英系的徐定禎，總經理葉仁創是新潮流，顧問顏子傑則是新潮流鄭文燦人馬，都是因為落選以後被酬庸過來。

王鴻薇指出，她接獲內部陳情書爆料，直接點名葉仁創安插的人事裡，郭柏宏是「創意私房」案的高級會員，外號「南橘子」目前已經離職。

羅智強直言，民進黨酬庸不看專業，沒想到這次捅出大婁子，內部員工多次陳情，直接點名總經理葉仁創所安插人事名單裡，行政管理群的郭柏宏就是震驚全國的「創意私房」案，高級會員外號「南橘子」，據說父親是名醫，而且更誇張的是，根據人事資料，郭柏宏111年被起訴，113年3月北院判決，但是他卻一直到去年114年才離職，根本就是包庇。

王鴻薇也點名董事會秘書黃靜惠，被判決公益侵佔罪，判處有期徒刑4個月得易科罰金，經濟部主管單位竟窩藏罪犯，內部管理顯然大有問題。陳情書提到，女性員工因新聞報導反映，但是未獲得適當處理，長期處於恐懼與心理壓力，嚴重危害職場安全與信任。

羅智強說，陳情書也有提供相關不實報支、詐領政府經費的問題，民進黨為了政治酬庸，已經不只是養肥貓浪費公帑，公司內部治理問題而已，現在已經到內部人員身心都受到嚴重影響「已經在求救了」資料目前也都轉給相關單位，要求務必查明清楚，絕不寬貸，不能漠視這些無辜職員的求救訊號。

