張又俠落馬恐加速中共武力犯台？ 顧立雄：不足以推斷

中共中央軍委副主席張又俠因涉「違法違紀」遭調查。（歐新社）

中共中央軍委副主席張又俠與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日因涉「違法違紀」遭調查，成為最新一批遭整肅下台的解放軍高層。針對張又俠落馬是否會加速中共武力犯台？國防部長顧立雄今（26）日表示，「不是哪個高層異動就足以來推斷」，還是要全面掌握所有徵候，加以綜合判斷。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」。

顧立雄今日上午出席立法院外交及國防委員會前受訪談及張又俠落馬，他表示，國防部當然持續高度關注中共黨政軍異常變動，但基於中國從來不放棄武力犯台，國軍重視的是要以各種聯合情監偵手段、與友盟交換情資、掌握各種徵候，來判斷中國可能的企圖，也要不斷強化自我防衛能力，以因應各種可能突發狀況。

至於張又俠落馬是否會加速中共武力犯台進程？顧立雄說，不是哪個高層異動就足以來推斷，國軍要的還是全面掌握中共軍事面、非軍事面的所有徵候，反映出的中國可能企圖與行動，來加以綜合判斷。

