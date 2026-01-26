兩岸問題不在民族在民主 羅文嘉：台灣不可能接受獨裁政體統治

海基會副董事長羅文嘉今日表示，「兩岸問題不在民族，而在於民主」。台灣不可能接受獨裁政體的統治，既然是歷史所造成，就讓時間來解決結構上的問題。（翻攝直播）

海基會副董事長羅文嘉今日接受廣播節目《POP撞新聞》訪問時表示，「兩岸問題不在民族，而在於民主」。台灣不可能接受獨裁政體的統治，既然是歷史所造成，就讓時間來解決結構上的問題。

兩岸關係方面，羅文嘉表示，對岸有對岸的堅持，我們有我們的堅持，不必把話講得太難聽，也不要讓對方下不了台。海基會還是會保留一點空間，但不放棄我國主權，海基會的大門永遠為中國朋友敞開。

針對中國不承認中華民國，兩岸官方是否毫無交流可能？羅文嘉進一步說，如果雙方要談判，卻被當成地方政府，雙方就不對等。我們是主權國家，對方是主權國家，需堅持主權的立場，然後可以擱置爭議。如果對岸一直堅持是中華人民共和國中央政府，然後你只是一個地方政府，那還沒談就落入不對等。

羅文嘉分析，中共經常宣傳「兩岸同文同種」，所以應該是同一個國家，中國邏輯是這樣。但是「兩岸問題不在民族，而在於民主」，一個國家有很多民族，基於共識是可以形成國家。有些國家是單一民族，但不是民主國家，例如北韓，但這種不是台灣要追求的。

羅文嘉形容，「我們兩個交朋友，然後你的東西都變成我的，你的財產是我的財產，所有都是我在決定，這樣交朋友的意義是什麼？」這不是我們要的對等、健康的交流，反而這種交流是統戰，是要吃掉你、脅迫你，不知不覺中把你弱化、分化，然後把你的變成我的。

羅文嘉強調，台灣是民主國家，民主得來不易，因為民主才有選舉，每一個政黨面對外來威脅要破壞體制，應該維護這個體制。對岸要求我方接受它的前提才能往來，但海基會從來沒有要求中國要變成自由民主體制才要交流，或是能夠自由上網，兩岸才能往來，這已經是海基會最大的善意。

關於1.25兆國防特別預算被擋，羅文嘉指出，這幾年因為國際政治局勢改變，美國願意主動提供軍事武器給台灣，遠遠超過以前，不要因為政黨內部鬥爭，把國家長期的安全利益一腳踹開，應該要讓法案能夠付委，不是擋在程序委員會。要維持兩岸和平，台灣一定要有經濟實力、國防實力，才能讓台灣談出最有利的狀況。

此外，有媒體報導，前海基會董事長吳豊山下台是因為踩到賴清德總統的紅線？羅文嘉說，海基會已經運作30幾年，兩岸交流有相關授權和內部規範，每一任董事長都必須按照制度來走，那篇報導對吳豊山並不公平，完全不是因為想要破冰而踩到紅線，報導只是揣測，也沒有來向海基會求證。

羅文嘉指出，他在吳豊山身上看到知識分子的典範，並沒有報導所說踩到紅線，賴總統對吳前董事長非常尊敬，吳的資歷在國內無人能出其右。吳豊山已經80幾歲，上任之初就有跟總統說過，他可以當備胎，如果有任何人事布局，就隨時告訴他，所以去年底總統在人事布局上有些調整。

