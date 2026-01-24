無視AIT！民眾黨臉書發文跳針「2張A4要1.25兆」 慘遭上千留言灌爆

民眾黨臉書發文再提2張A4紙要1.25兆，被網友留言灌爆。（取自民眾黨臉書）

國防特別預算持續卡關之際，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前強調「自由不是免費的」，AIT臉書也罕見短時間發表大量貼文，意在表態支持1.25兆元國防特別預算條例。不過，針對民進黨贊同谷立言說法，民眾黨卻在臉書發文跳針「2張A4紙要1.25兆」，貼文PO出後，被超過2000則留言灌爆，網友紛紛批評：「都這麼久了還是只會兩張A4紙」、「還在兩張A4？機密會議都說明了，該偷拍的也偷拍了。」

民眾黨臉書昨日將民眾黨副秘書長周榆修的發言整理並發文。針對民進黨秘書長徐國勇重申「自由當然不是免費的」，台灣民眾黨秘書長周榆修表示，這是台灣人民都明白的道理，不用民進黨一直跳針。他表示，自由不是免費，但也不是民進黨拿兩張A4 紙就敢喊價1.25兆的免死金牌。他還提到，賴清德政府要在野黨「忠誠」，試問2張 A4紙就要1.25兆，對台灣人民的納稅錢「忠誠」了嗎？

請繼續往下閱讀...

去年12月，民眾黨主席黃國昌批評，立院只有拿到2張A4紙，短短7個條文，要求授權行政部門1.25兆元軍購特別預算。不過，在這之後，黃國昌已經赴美了解相關議題，近日也出席立法院外交國防委員會機密會議，還因為攜出機密文件引發爭議。

民眾黨昨日臉書貼文一出，立刻被網友灌爆，網友紛紛表示：「都這麼久了還是只會兩張A4紙，在這個資訊透明的年代還是當全民都是白癡就是了」、「還在2張A4紙？所以去美國是去玩的喔？」、「什麼時候了還在兩張A4黃先生拿出來的那疊像兩張A4而已嗎？」、「又用2張A4來愚民」、「又2張A4，是要騙多久」。貼文目前已有超過2000則留言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法