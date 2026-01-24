為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    也曾在台北市府轉運站發文宣 林沛祥稱已檢討調整作法

    2026/01/24 12:50 記者盧賢秀／基隆報導
    立法委員林沛祥表示，他已調整作法，在台北市路邊站點關心通勤族。（林沛祥提供）

    立法委員林沛祥表示，他已調整作法，在台北市路邊站點關心通勤族。（林沛祥提供）

    民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋到台北市轉運站內發暖暖包，台北市公共運輸處昨晚發新聞稿指違反行政中立，童子瑋則批雙標，指國民黨立委林沛祥也經常在轉運站發送面紙等文宣。林沛祥回應，他確實曾在市府轉運站發放面紙文宣被勸離，但已檢討並調整作法，在路邊的站點關心通勤民眾，他希望民意代表更應以身作則，共同維護行政中立。

    童子瑋強調，他事先徵得站務人員同意後，才發送暖暖包，只要標準一致他都會配合。

    林沛祥表示，幾年前確實曾於市府轉運站內發放面紙文宣，當時遭現場人員勸離。他已虛心檢討並調整作法，往後不再在轉運站內發送任何文宣，只單純到現場了解客運班次與通勤人潮狀況，避免對旅客及第一線工作人員造成困擾。

    林沛祥說，那一次後他都是在台北路邊的各個站點關心通勤的民眾，並沒有所謂的長期駐點在轉運站，他昨晚也在忠孝敦化站關心通勤狀況。

    林沛祥指出，關心交通議題不應分顏色，也不該被貼上黨派標籤，只要是真心關心基隆通勤族、願意為交通改善付出心力，他都樂見其成，民意代表更應以身作則，共同維護行政中立原則。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播