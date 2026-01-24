也曾在台北市府轉運站發文宣 林沛祥稱已檢討調整作法

立法委員林沛祥表示，他已調整作法，在台北市路邊站點關心通勤族。（林沛祥提供）

民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋到台北市轉運站內發暖暖包，台北市公共運輸處昨晚發新聞稿指違反行政中立，童子瑋則批雙標，指國民黨立委林沛祥也經常在轉運站發送面紙等文宣。林沛祥回應，他確實曾在市府轉運站發放面紙文宣被勸離，但已檢討並調整作法，在路邊的站點關心通勤民眾，他希望民意代表更應以身作則，共同維護行政中立。

童子瑋強調，他事先徵得站務人員同意後，才發送暖暖包，只要標準一致他都會配合。

林沛祥表示，幾年前確實曾於市府轉運站內發放面紙文宣，當時遭現場人員勸離。他已虛心檢討並調整作法，往後不再在轉運站內發送任何文宣，只單純到現場了解客運班次與通勤人潮狀況，避免對旅客及第一線工作人員造成困擾。

林沛祥說，那一次後他都是在台北路邊的各個站點關心通勤的民眾，並沒有所謂的長期駐點在轉運站，他昨晚也在忠孝敦化站關心通勤狀況。

林沛祥指出，關心交通議題不應分顏色，也不該被貼上黨派標籤，只要是真心關心基隆通勤族、願意為交通改善付出心力，他都樂見其成，民意代表更應以身作則，共同維護行政中立原則。

