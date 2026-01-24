王美琇：做好校園歷史記憶傳承 中共認知作戰難奏效

由辜寬敏基金會等主辦的「走囉！2026轉型正義教育論壇」於24日舉行，基金會董事長王美琇進行開場致詞。（記者叢昌瑾攝）

辜寬敏基金會等多個公民團體今天舉辦「走囉！2026轉型正義教育論壇」，辜寬敏基金會董事長王美琇致詞時表示，轉型正義、民主鞏固與歷史記憶三者環環相扣，國會亂象顯示轉型正義沒有做好，導致國民黨的黨國遺緒依然盤踞於國會；她認為，如果學校中的歷史記憶的傳承做得好，下一代就會牢牢守護這塊土地，中共的認知作戰就會沒什麼功效。

辜寬敏基金會、台灣教授協會、人本教育基金會、臺灣青年民主協會、台灣青年世代共好協會、台灣親子共學教育促進會、台灣人權促進會、陳文成博士紀念基金會等公民團體今天上午舉辦「走囉！2026轉型正義教育論壇」，討論主題包含「教育場域裡的轉型正義」、「辨識校園場域裡的威權」，以及「教室外的轉型正義」。

請繼續往下閱讀...

王美琇表示，社團過去都是「單打獨鬥」，未來要嘗試「團塊作戰」，透過團塊作戰的概念，希望壯大群體、公民社會的力量。她說，校園內推行轉型正義教育的第一線老師非常辛苦且孤軍奮戰，不僅要面對校方、行政單位、甚至是家長的壓力，她期許教育部善用行政權，給予老師更大支持，讓他們推動轉型正義教育時更理直氣壯。

王美琇指出，許多家長投訴認為校園不應談論政治，但這是一個奇怪的邏輯，無論是二二八事件或白色恐怖，「這些歷史本身就是政治，是政治所造成的傷痕。」這些是歷史也是政治，為何不能談歷史，希望教育部可以有更積極的作為，讓第一線從事歷史記憶傳承的老師有更大的勇氣與力量，推動台灣的歷史教育。

王美琇表示，台灣正在與時間賽跑，中共對台灣的認知作戰不斷加強，透過小紅書、YouTube等平台影響下一代。如果下一代對台灣的歷史記憶被扭曲，或者對這塊土地與國家的過往不了解，他們怎麼會珍惜、更了解民主自由是多麼珍貴、如何走過來。如果學校中的歷史記憶的傳承做得好，下一代就會牢牢守護這塊土地，中共的認知作戰就會沒有什麼功效。

王美琇強調，轉型正義、民主鞏固與歷史記憶三者環環相扣，國會亂象顯示轉型正義沒有做好，導致國民黨的黨國遺緒依然盤踞在國會。他們膽大妄為、毫無羞恥，不斷利用民主踐踏民主，因為他們對過往在歷史中所造成的錯誤、傷害從未反省，社會對歷史也缺乏深刻的檢討，因此讓民主不穩固。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法