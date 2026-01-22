傳接司法院秘書長！高院院長高金枝 無償提供辦公室遭疑圖利

左1為前高院院長李彥文，右1為高院院長高金枝。（資料照）

外傳總統府本週五將派任預計於2月9日屆齡70歲退休的高等法院院長高金枝擔任司法院秘書長，卻傳出她曾霸凌高院法官，如今又爆出高院辦公廳舍不足，但高金枝竟硬擠出一間專屬辦公室，給已退休的前任院長李彥文無償使用。當年就是李彥文大力推薦高金枝接棒，才讓時任司法院長許宗力認可，不但觀感不佳，甚至可能涉及圖利等相關罪責。

前高院院長李彥文推薦接棒

據了解，高金枝與李彥文過去是司法官班18期的同期同學，兩人在最高法院工作時還是同庭同事，李彥文是庭長、高金枝是庭員，甚至高金枝還曾不避諱地炫耀，若遇到不會寫或是難以處理的判決，身為庭長的李彥文都會幫她處理，但實際若判決寫不好，應是要退回重寫，高金枝卻獲得李彥文的關照。

另外，李彥文任高院院長即將退休之際，還大力向時任司法院長許宗力推薦讓高金枝接棒，高金枝上任後，更破例給李一間辦公室，並邀請他出席一、二審法律座談會，也使院內法官議論紛紛，質疑為何公務廳舍可以提供給已退休的李使用，難道一般民間人士可以享有這種待遇？

有法官表示，高院使用辦公廳舍必須依照《司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點》等相關法規命令辦理，否則擅自給特定人士免費專用，不只是觀感不佳，還恐涉及圖利等相關罪責，尤其兩人又相互拉抬，看似有「對價」關係，司法院應進一步調查。

高院回應，李院長在民事實務及學理方面造詣極高，受法界尊崇與信服，邀請李定期解說最高法院廢棄發回本院的民事判決，以及法律座談會，並為民事值參裁判審查委員，共同審查各法院提出的判決，故而提供司法大樓四樓小辦公室，以便李準備資料及出席會議休息使用，該辦公室也可提供其他與會人使用，同時也依規定支付出席費及講座費。

針對李彥文幫忙處理高金枝的判決，高院指出，李彥文是庭長，於審理案件，探討法律問題時，協助思考及修正裁判屬職責。

