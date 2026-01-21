批藍營坐視｢傅氏王朝｣太荒謬 何啟聖喊話鄭麗文：改革應落實到初選

何啟聖（中）今天下午與同為花蓮縣長國民黨初選參選人的葉耀輝（左）會面，葉公開說支持何啟聖加入戰局。（記者花孟璟攝）

何啟聖今天到花蓮一口氣見到泛藍3位有意角逐花蓮縣長人選，包括無黨籍議長張峻、國民黨前花蓮市長葉耀輝，以及無黨籍議員魏嘉賢。針對國民黨花蓮縣黨部辦理初選民調竟沒有公開日程，還技術性排除他的資格，何啟聖評國民黨，沒有人對傅氏王朝造成的民主笑話置一詞，實在太荒謬！他也向鄭麗文喊話，口口聲聲要改革，也應落實到黨內初選。

何啟聖表示，今天在議長張峻促成下，他拜會了多位議員，同時也偶遇魏嘉賢議員，下午並拜會葉耀輝前市長，他覺得「這一趟促進泛藍整合之旅很值得」，希望略盡棉薄之力！

然而國民黨花蓮縣黨部8日決議辦的全民調，今天傍晚公布時又變成內參民調，只針對葉耀輝、游淑貞，最後結果就是游淑貞大勝。何啟聖說，他表達參選意願，也親自打電話給花蓮縣黨部主委盧新榮，但盧新榮多次電話不接，最後一通電話只給他一聲「呵呵呵」就掛斷，背後操作的人到底是誰，相信大家都心知肚明，就是傅崐萁。

對於媒體詢問何啟聖，是否要向黨中央表達對地方黨部初選流程不透明的抗議，何啟聖強調，他不會用「抗議」二字，因為他出來參選是基於愛國民黨，希望國民黨透過2026選舉，撕掉傅崐萁夫婦讓國民黨背負傅氏王朝污名標籤。

「現在黨內舉世皆濁，沒有人對此民主笑話置一詞！」何啟聖說，這實在是非常的荒謬，傅氏夫婦長達23年在花蓮長期執政、透過假離婚玩法弄權，但黨內沒有人講話，他希望這樣的覺察讓外界知道，國民黨仍有人醒著，這是重要的指標。

何啟聖強調，將把自己身受其害的過程，完整呈現給黨中央，他更要向黨主席鄭麗文喊話「既然口口聲聲銳意改革，希望也能落實到黨內初選機制」，公開流程給外界檢驗，這才能壯大國民黨，讓國民黨2028年藍天重現。他為了愛黨救黨，毅然投入花蓮縣長選舉。

