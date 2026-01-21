卓榮泰不夠看？黃國昌又叫戰賴清德：我辯論若輸就支持軍購！

黃國昌又叫戰賴清德。（資料照）

今年度中央政府總預算案持續被藍白阻擋無法付委，行政院長卓榮泰今天（20日）放話，願就總預算與立法院進行直接的辯論，民眾黨主席兼黨團總召黃國昌馬上跳出來回嗆卓揆「好膽麥走」，稱樂意依照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理網路直播來跟卓揆一戰。不過卓榮泰表示只願意到國會正面對決，卻被黃國昌酸「龜縮」，稍早黃國昌又發文叫戰總統賴清德，「行政院長先叫戰再龜縮，面對這個扶不起的阿斗，賴清德有勇氣上場救援嗎？」

黃國昌今下午3點在臉書發文嗆卓榮泰「好膽麥走」，「媒體記者詢問卓榮泰今天下午出席活動時，叫板立法院、要求直接辯論，我的回應為何？坦白說，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。不過，既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，台灣民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。也請行政院立即指派對口進行聯繫，台灣民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。」

請繼續往下閱讀...

看到黃國昌又想作秀，搞個網路直播大辯論，行政院發言人李慧芝表示，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃委員把握本會期最後七個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論。

下午4點50分，黃國昌又發文，「下午叫囂要求直接辯論的卓榮泰，在我立即坦率接戰後，不到兩小時，馬上態度急轉彎，派發言人出來說只願意到國會來，為自己的怯戰找藉口，真是笑死人！堂堂行政院院長，只剩一張嘴，先叫戰再龜縮，請問這是哪招？面對這個扶不起的阿斗，賴清德有勇氣上場救援嗎？我願意連同軍購特別條例，一併與賴清德公開辯論！只要多數人民認為賴清德總統講得比我有道理，我以台灣民眾黨主席身分公開承諾黨團八票就支持行政院版軍購特別條例！」

黃國昌嘲諷，「希望賴總統有勇氣出來面對，千萬不要像自己任命的行政院阿斗，躲在發言人與綠媒背後！如果連這種勇氣與擔當都沒有，真的會讓全體國人失望怎麼會有如此怯懦、毫無擔當的國家領導人。」

不過網友紛紛吐槽，「在國會辯論公開又有錄影又省錢，兩全其美啊！整天想要網路直播，你幹嘛不專心當個網紅就好？」、「龜縮仔是你吧」、「怯戰神是你吧」、「還是您最勇敢，機密文件都能坦然不小心帶走」、「吉娃娃愛亂叫是因為要掩飾自己的膽小」、「沒仔細看以為老師在講自己」、「快下課了，讓你多叫幾下！」、「國會也能直播啊，幹嘛還要再花一大筆錢辦電視辯論？」、「一日不提賴清德，就吃不下飯，睡不著？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法