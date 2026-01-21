台美關稅談判成功藍白急跳腳 翁達瑞批抹黑無極限

台美關稅談判結果優於預期，藍白卻持續跳腳揚言杯葛。（資料照）

台美關稅談判結果優於預期，藍白卻持續跳腳揚言杯葛，甚至聲稱民進黨政府掏空台灣、浪費人民納稅錢。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文強調，若將稅率與順差合併考量，民進黨政府取得的談判結果優於全世界的所有國家，是美國給出的最優惠關稅待遇。他也質疑藍白抹黑無極限，並舉出4個面向打臉藍白，砲轟他們的說法經不起簡單的反駁！

翁達瑞在臉書以「藍白的關稅抹黑無極限」為題發文指出，民進黨政府完成與美國的關稅談判，取得幾乎是全世界最好的稅率。藍營不僅沒有肯定執政黨的表現，反而大肆抹黑，而且到達無極限的地步。

翁達瑞分析，川普祭出對等關稅，基本稅率10%，只適用對美國有貿易逆差的國家（英國、巴西、與新加坡）。對美國享有貿易順差的國家，都要重新談判對等關稅的稅率。到目前為止，談判確定的最低稅率是15%，適用的國家有台灣、日本、與韓國。在這3個國家當中，台灣對美國的貿易順差最大，其次是日本，再來是韓國。

翁達瑞表示，對美貿易順差高於台灣的國家有中國與越南，兩者的對等關稅從20%起跳，再視產品項目往上疊加，最高的稅率接近50%。若將稅率與順差合併考量，民進黨政府取得的談判結果優於全世界的所有國家，是美國給出的最優惠關稅待遇。這是很重要的談判成果，他也重申：「民進黨政府取得的是全世界最好的關稅談判結果！」

翁達瑞強調，民進黨政府從美國取得最優惠的關稅待遇，藍白無法否認，因為有具體的事實為證。見不得台灣好的藍白開始唱衰，抹黑民進黨的關稅談判結果，而且已經到達無極限的地步，包括多個面向。

其一，奉送。美台關稅協議包括台灣承諾美金2500億的投資，以及相同金額的政府信用擔保。藍白卻將這些私人投資扭曲為台灣對美國的奉獻。最誇張的是翁曉玲，把這些投資醜化為民進黨「孝敬美國」的錢。

翁達瑞強調，在美台關稅談判之前，兩國就有頻繁的資金流動，許多台灣人到美國投資生意、股票、或房地產。他也批評，翁曉玲的同事李彥秀在加州購買一棟豪宅，價值超過2百萬美元。按照翁曉玲的說法，李彥秀購買豪宅的錢就送給美國了，無視這棟豪宅李家的人在住，也可以出租，出售後還可連本帶利回收。

其二，轉移。民進黨政府承諾美方的投資，主要是為了在美國建立晶片製造的供應鏈。藍白立委將之扭曲為民進黨把高價值的產能「移轉」到美國。藍白的「轉移」說詞就是台積電拆除在台灣的廠房，將設施運送到美國，然後再重新組裝廠房。然而台積電並未將台灣的產能「轉移」到美國。

實情是，台積電繼續在台灣投資最新製程的廠房，也在美國投資製程較成熟的廠房。台積電在美國的投資叫產能擴充，而非藍白口中的產能轉移。依照藍白的說法，鼎泰豐也將高價值的餐飲產能「轉移」到美國。問題是，鼎泰豐在台灣的產能並沒有縮減，甚至還在繼續擴充當中。台灣人仍可繼續享用鼎泰豐的美食。

其三，掏空。藍白將台積電的產能擴充扭曲為產能轉移，接著還說美國掏空了台灣的半導體產業。最扯的掏空說詞來自知識不足、又喜歡多嘴的王鴻薇。但台積電到美國設廠，就像台大到竹北設立分校，開辦碩士專班，嘉惠在新竹科學園區上班的學生，免除奔波台北上課的負擔。

按照藍白的說法，台大在竹北設立分校，也會掏空校本部的資源。實情是，台大只要撥出部份資源，就可在竹北校區開課，絕無掏空校本部的可能。同樣的，台積電只要挪出部份資源，就可在美國設廠生產。就像台大在竹北設分校，台積電在美國設廠可提供在地顧客更好的服務，免除搬送與運輸的麻煩。

其四，出賣。藍白陣營最嚴厲的抹黑，就是民進黨出賣台灣。根據柯文哲的說法，把台灣出賣給中國是賣國，把台灣出賣給美國也是賣國。

但事實上，美國對台灣並無領土野心，民進黨要賣國也找不到買家。相反的，中國威脅武力併吞台灣，才是藍白賣國的對象，畢竟買台灣比打台灣便宜。只因為美台關稅協議涉及台商赴美投資，藍白就抹黑民進黨賣國。在馬英九任內，台商在中國的投資超過千億美元，怎未見柯文哲指控國民黨賣國？

翁達瑞強調，近年的國際經貿局勢險峻，就算國人團結一致也未必能安然度過。民進黨政府忙著與美國談判，藍白卻忙著扯後腿。如今談判已經圓滿落幕，但藍白還是不願放手，用盡力氣唱衰民進黨政府取得的談判成果，用的是無極限的抹黑手法。有這樣的在野黨是台灣的悲哀！

