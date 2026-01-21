為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    屏縣首屆「包圍縣府孩子作主」受歡迎 今年將續辦

    2026/01/21 08:32 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣政府去年4月舉辦首屆《包圍縣府 孩子作主》活動，孩子盡情玩耍，家長陪在一旁開心拍照。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府去年4月舉辦首屆《包圍縣府 孩子作主》活動，孩子盡情玩耍，家長陪在一旁開心拍照。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府去（2025）年4月舉辦首屆《包圍縣府 孩子作主》活動，嚴肅的政府建築變身為童趣樂園，24個局處推出24個互動遊戲區，吸引上萬人參與，為持續落實兒童權利並深化兒少公共參與，第2屆《包圍縣府 孩子作主》今（2026）年將續辦，縣府並於去年12月、本月為員工舉辦遊戲設計工作坊暖身。

    屏東縣政府表示，《包圍縣府 孩子作主》並非單一活動，而是1個以兒童權利為核心的實踐過程，孩子不只是活動的參與者，更是公共生活中被重視、被信任的行動者，透過遊戲，孩子得以理解政策、表達意見，實踐其應有的遊戲權與參與權。為使第2屆活動內容更具深度與可參與性，縣府舉辦了2次遊戲設計工作坊，邀請 Beyond Playmaking 超越遊戲團隊擔任顧問，協助各局處從政策思維轉換為以孩子為中心的遊戲設計視角。

    該系列工作坊是推動遊戲設計的重要1步，也是打破既有局處分工、跨單位合作的實務練習，透過共同學習，各局處嘗試將交通、環境、安全、生活等公共議題，轉化為孩子能理解、能參與、並能透過遊戲表達想法的形式；特別關注多元共融理念，包含身心障礙兒童與弱勢兒童的參與方式，並強調成人必須「蹲下來，陪孩子一起玩」，以孩子的視角重新思考政策與城市樣貌。

    屏東縣政府強調，在《包圍縣府 孩子作主》的過程中，公務員不只是行政角色，更是學習與孩子同行的「遊戲工作者」，縣府期盼透過跨局處協力，逐步打造1座尊重兒童權利、重視遊戲價值、並讓孩子能夠參與公共生活的城市。第2屆活動正積極籌備中，相關資訊將陸續對外公布。

    屏東縣府為第2屆《包圍縣府》暖身，舉辦工作坊。（屏東縣政府提供）

    屏東縣府為第2屆《包圍縣府》暖身，舉辦工作坊。（屏東縣政府提供）

