    台法深化海事防救災合作 國際海事消防緊急應變研討會高雄登場

    2026/01/19 18:05 記者陳治程／台北報導
    由內政部消防署主辦的2026年「國際海事消防緊急應變研討會」，今（19）日於高雄正式登場。（內政部提供）

    由內政部消防署主辦的2026年「國際海事消防緊急應變研討會」，今（19）日於高雄正式登場。（內政部提供）

    為強化我國海事消防緊急應變能力，並深化跨國災害防救合作，內政部消防署今（19）日於高雄港旅運中心舉辦「115年國際海事消防緊急應變研討會」，會後接續辦理船舶火災搶救團隊進階訓練、港區跨國災害搶救演習，透過理論與實務並進，全面提升我國港區與海事防救災整體量能。

    內政部消防署表示，此次活動與法國在台協會共同推動，並邀集法國國際專業合作署、法國外交部駐亞洲區域民防暨危機管理代表、國防部海軍司令部、海洋委員會海巡署，以及台灣港務股份有限公司等單位共同參與，透過國際研討會、專業訓練與實地演習，深化台、法雙方在海事消防、船舶火災搶救及港區跨國災害應變等領域的實務交流與合作。

    內政部政務次長馬士元代表部長劉世芳出席開幕儀式時指出，今日適逢119消防節，特別向在場的台灣及國際消防夥伴致上最高敬意與祝福。馬士元表示，高雄港是我國最重要的國際門戶之一，他也特別歡迎來自法國馬賽的貴賓，並表示法國馬賽與高雄在人文、氣候及飲食等相關文化上相似，期許彼此能有更多的交流。

    針對海事安全議題，馬士元在致詞中強調，海事安全是從大航海時代就存在的古典議題，過去多著重於制度與保險；然而現代社會面臨更為複雜的挑戰，包括海上化學災害、港口火災及船舶安全等，與過去截然不同。如何在災害發生的第一時間有效應變，將是各國面臨的最大挑戰。

    馬士元進一步說明，台灣與法國去（2025）年5月起便展開海事消防緊急訓練的合作，期盼在此基礎上能更穩固雙方夥伴關係，並逐步拓展至印太地區理念相近的國家，共同提升區域防災韌性。

    開幕式中，人一醫療器材股份有限公司宣布捐贈20組影像式喉頭鏡予內政部消防署，協助提升高級救護技術員到院前緊急醫療處置能力，為第一線救災救護人員提供更完善的醫療支援。

    內政部消防署指出，面對未來可能發生的重大海事與港區災害，將持續結合國際夥伴資源，強化專業訓練與實務演練，打造更安全、更具韌性的海事防救災體系，守護國人生命財產安全。

    內政部政務次長馬士元19日代表部長劉世芳出席開幕儀式並致詞。（內政部提供）

    內政部政務次長馬士元19日代表部長劉世芳出席開幕儀式並致詞。（內政部提供）

