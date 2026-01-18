缺錢拍持五星旗拍影片 陳姓中士外公：家人震驚難過

陳姓中士的外公不露臉受訪，對孫子被地下錢莊逼債而拍投共影片，感到震驚難過。（民眾提供）

疑與馬德有關、持拍持五星旗投共影片的陳姓中士，10日已被收押禁見，其還住在南投縣的外公得知此事後既震驚又難過，陳的外公說，知道孫子很缺錢，但不知為何當兵10年還欠債，聽說欠地下錢莊不少錢，其舅舅也資助過他，沒想到會被錢逼到去做投共的事。

陳姓中士的外公指出，外孫是單親孩子，國小和國中都在埔里生活，舅舅為怕他青少年血氣方剛，與不良份子在一起，因此國中畢業就讓他到外鄉鎮唸高中，考量家境不是很好，鼓勵他高中畢業去當職業軍人，收入、生活都能比較穩定，而他也聽話就去當兵。

請繼續往下閱讀...

陳姓阿公說，外孫當職業軍人已經10年，休假時會回家探望家人，而這些年不知他為何都沒有存錢，而且常常都在缺錢，其舅舅有幫他幾次忙，拿錢援助他，但他還是處於欠錢的狀態，只知他欠地下錢莊不少錢，實際金額和狀況不了解。有聽家人說外孫被收押禁見，卻不知道是被中共吸收拍投共影片。

缺錢收了20萬元，持五星旗拍投共影片的陳姓中士，其外公還住在埔里，對孫子牽涉到國安案件大為吃驚，他說，只知孫子被押，不知是犯了該案。

陳的外公透露，陳是單親孩子，高中畢業曾來埔里住，但擔心他被幫派吸收，鼓勵他去當兵，沒想到會出這樣的事。

據了解，陳姓中士2017年9月曾在自己的臉書寫下「寧可正而不足，不可邪而有餘」，用來砥礪自己要存正氣做正事，而對比現在因被錢逼到做投共影片的行為，顯得相當諷刺。

陳姓中士因缺錢持五星旗拍影片，陳姓中士當兵10年，8年前還勉勵自己「寧可正而不足，不可邪而有餘」。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法