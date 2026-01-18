為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中天主播林宸佑收押 蘇巧慧：政治態度可以不同 面對國安應團結一致

    2026/01/18 12:03 記者黃政嘉／新北報導
    中天新聞台記者兼主播林宸佑被依涉犯「國安法」等罪嫌聲押，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪表示，希望司法勿枉勿縱，維護台灣的安全。（記者黃政嘉攝）

    中天新聞台記者兼主播林宸佑被依涉犯「國安法」等罪嫌聲押，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪表示，希望司法勿枉勿縱，維護台灣的安全。（記者黃政嘉攝）

    中天新聞台記者兼主播林宸佑被依涉犯「國安法」等罪嫌聲押，橋頭地方法院昨裁定羈押禁見，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今早在鶯歌服務處發放春聯前受訪表示，政治態度可以不同，但面對國家安全，絕對應該團結一致、守護台灣，此案件已進入司法偵辦程序，希望司法勿枉勿縱，維護台灣的安全。

    林宸佑涉嫌利用國軍提供軍事情報給中國而被羈押禁見，許多藍、白政治人物陸續跳出來護航，蘇巧慧接受媒體聯訪表示：「我想台灣是一個民主的國家，但也是一個法治的國家，所以面對中國的威脅，我們其實應該要立場一致，政治態度可以不同，但是面對國家安全，絕對應該要團結一致、守護台灣，這個案件已經進入司法偵辦的程序，我們希望司法勿枉勿縱，也能夠讓台灣的安全繼續被維護。」

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧說，政治態度可以不同，但面對國家安全，絕對應該團結一致、守護台灣。（記者黃政嘉攝）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧說，政治態度可以不同，但面對國家安全，絕對應該團結一致、守護台灣。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播