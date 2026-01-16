為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    揭高市早苗解散國會目的 黃暐瀚預言：成功會有5點效果、失敗2隱憂

    2026/01/16 09:42 即時新聞／綜合報導
    日本近日熱議首相高市早苗可能解散國會提前改選，高市早苗近日表態證實此事，資深媒體人黃暐瀚分析，高市早苗選在內閣民調高的時候宣布解散國會，背後目的除了拿下更多的國會席次來推行重大法案和預算，也包含了遵從安倍遺願推動修憲。（法新社）

    日本近日熱議首相高市早苗可能解散國會提前改選，高市早苗近日表態證實此事，資深媒體人黃暐瀚分析，高市早苗選在內閣民調高的時候宣布解散國會，背後目的除了拿下更多的國會席次來推行重大法案和預算，也包含了遵從安倍遺願推動修憲，不過針對成與敗黃暐瀚也提出2個劇本，並形容「高市早苗選在最好的時機，拔刀居合，勇敢出擊，是成是敗，瞬間決定」。

    黃暐瀚在臉書以「高市早苗為何要解散國會？」為題發文指出，日本首相高市早苗上任未滿3個月，卻打算解散國會（眾議院），最快2月8日重選。

    「為什麼是現在？」黃暐瀚分析，因為內閣民調高（高市內閣連續3個月突破7成，目前正值發放民生補助的時間，此刻改選，最有可能得到民眾支持），而經濟問題一直是高市內閣的隱憂，如果現在不做，之後可能不會再有這樣的機會。自民黨加維新會組成的執政聯盟，在參議院未過半（119席，差6席才過半），眾議院也僅僅只是剛好過半（199+34=233席）的脆弱多數，未來高市內閣如果想要推展重大法案和預算，需要更多的國會席次來推行。

    至於「希望達到什麼結果？」黃暐瀚認為有2點，「自民黨單獨過半（超過233席）」、「自民黨+維新會＋國民民主黨，達到過修憲門檻（超過310席）」。若成功會有5點效果，包含：
    1、高市早苗穩固在自民黨內總裁（主席）的地位。
    2、自民黨確保在國會單獨過半的實力。
    3、推動修憲（遵從安倍遺願，修改和平憲法第九條，將自衛隊改名國防軍）。
    4、確認日本國民對她的支持度（台灣有事論與對中強硬態度，是否繼續）。
    5、改變日本「富國強兵」的國家方向（提高軍事預算，全面重啟核電）。

    不過黃暐瀚也指出，若是失敗也會有隱憂，像是中國施壓力道加大，民眾抱怨無端解散國會，花錢改選，內閣支持度恐下滑。

