爆中國恐嚇台灣「6大招」 華爾街日報：正以相同方式威逼日本

中國恐嚇「6大招」，總統賴清德、日相高市早苗都深受其害。（左資料照、右美聯社，本報合成）

日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中國反應劇烈，造成兩國關係緊張。《華爾街日報》指出，北京想恐嚇對手時，有一套五花八門、往往帶有威脅性的「劇本」可供運用。報導指出，中共這套劇本從多年壓迫台灣的過程中提煉，包括6種手段：資訊戰、經濟脅迫、轉移焦點、文化干預、法律戰以及秀出軍事肌肉的武力示威，而這套劇本過去幾週在日本身上完全展露無遺。

《華爾街日報》報導指出，資訊戰部分，中國的「國家宣傳機器」擁有一套破壞他國領導人形象的工具箱，包括AI生成的深偽（Deepfakes）影片、虛假民調以及人格抹殺。中國曾向台灣總統賴清德投擲各種尖銳侮辱，試圖抹黑其政府。類似的畫風也出現在去年11月，目標直指高市早苗。內容包括高市收受台灣外交官賄賂，甚至附上所謂收受珠寶的照片。

經濟脅迫部分，作為全球第二大經濟體，中國經常利用貿易禁令來施展影響力，案件屢見不鮮。最近針對東京的舉動中，中國正在切斷對日本的稀土及稀土磁鐵出口，並停止進口日本水產品，這讓人回想起2021年台灣鳳梨遭禁的往事；此外，中國遊客的錢包也是工具。自2019年中國禁止個人赴台旅遊後，跨境旅遊至今未完全恢復。去年11月，中國外交部以地震威脅為由，警告遊客不要前往日本。

此外，中國還善於轉移焦點，去年6月，台灣法院裁定一名中國船長利用貨船切斷海底電纜罪名成立。半年後，中國官方反指該船實際上是被台灣走私者利用。台灣海巡署稱北京正在「轉移焦點、混淆是非」。在與日本的爭端中，中共宣布近年來偵破了多起日本滲透與間諜案。在此之前，廈門也公布了18名所謂台灣「心理戰部隊」成員名單。

另外，演藝事業也是北京動員國內支持，並向外傳遞地緣政治訊息的舞台。2000年歌手張惠妹在陳水扁就職典禮唱國歌，遭到中共禁演；這次知名動漫《航海王》主題曲歌手大槻真希，在上海演出一半時被切斷燈光音響並帶離舞台。隔晚，日本流行天后濱崎步的演唱會，也在無預警下取消，她最終在空蕩蕩的上海體育場完成了表演。

中國還將條約、法律作為地緣政治武器，即所謂「法律戰」。習近平引用《開羅宣言》來合理化對台領土主張；中國外交官也辯稱1971年的聯合國決議支持其對台主張。去年 11月18日，中國特使傅聰甚至在聯合國抨擊日本，稱鑑於高市早苗的「惡劣行為」，日本沒資格擔任安理會常任理事國。此外中國還對台灣立法委員沈伯洋發布通緝令，控其違反《反分裂國家法》。

最後，中國最令人生畏的手段是軍事演習。中國透過演習示威，這些「灰色地帶」活動，旨在恐嚇對手並建立領土主導地位。當中國在2025年底以環台大規模軍演收尾時，傳達的是台北最好避免戰鬥、和平服從北京權威的訊息。同時，這也是向東京和華盛頓示威，警告外國勢力不要干預，並展示中國有能力切斷來自沖繩美軍基地的任何援助。有趣的是，這類演習有時會披上溫情的外衣。2024年中國海警船繞台時，曾發布一張航跡圖，宣稱其船隻在島嶼周圍劃出了「愛心形狀」，稱之為「愛的告白」。

