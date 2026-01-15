為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    爭取6戰6贏！ 陳亭妃嗆謝龍介：別只靠一張嘴說政治術語

    2026/01/15 14:28 記者洪瑞琴／台南報導
    即將代表民進黨競選台南市長的陳亭妃展現高度信心。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨台南市長初選結果出爐，立委陳亭妃勝出，確定代表民進黨參選市長，未來將與國民黨參選人謝龍介正面對決。陳亭妃今（15）日受訪時展現高度信心與戰鬥意志，直言謝龍介「不要只靠一張嘴說政治術語」，強調空洞的政治語言終將被選民唾棄。

    談到即將展開的市長選戰，陳亭妃表示，她與謝龍介從政以來已多次交鋒，過去曾有3次議員選舉、2次立委選舉交鋒經驗，這次將是第6次正面競爭。她直言，自己非常清楚謝龍介的政治操作模式，「只會講政治術語、靠一張嘴」，對於再度交手，她充滿信心，並強調將會「6戰6贏」。

    針對謝龍介提出「只當4年」的說法，陳亭妃也提出質疑，反問「你真的了解台南嗎？」她指出，市政不是口號政治，更不是一句承諾就能取信於人，謝龍介過去缺乏與基層選民的真誠互動，反觀自己長期深耕地方，擁有高度的土地黏著度，才能帶給台南真正被期待的改變。

    陳亭妃進一步指出，謝龍介從議員到立委選舉期間，多次在廟口宣講會及網路平台對她進行攻擊與抹黑，她已依法提告並獲法院判決勝訴，謝龍介須賠償25萬元。她直言，相關判決已經是「法院認證」，也讓社會可以公評是非。

    陳亭妃強調，自己並未向謝龍介索取該筆賠償金，因為這不只是金錢問題，而是一種價值的對抗。她表示，這場選戰不只是第6次交鋒，更是要讓社會看見「女性不是好惹的」，相關判決也已成為對傷害與歧視女性行為的明確警示。

    展望後續選戰，陳亭妃表示，未來將結合各界力量，以更有效率、更柔軟但同樣堅定的方式往前衝，重新凝聚人民的信任，並肩同行。她強調，將以更堅強、更勇敢的態度，為民進黨、也為所有台南市民全力打拚。

    熱門推播