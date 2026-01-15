為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    徐國勇轟營養午餐免費是選舉騙票！蔣萬安：希望孩子健康成長

    2026/01/15 12:06 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安15日上午受訪，面對被質疑拋出「營養午餐免費」是騙選票，他強調是希望不讓孩子因為經濟落差感到差異。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長蔣萬安15日上午受訪，面對被質疑拋出「營養午餐免費」是騙選票，他強調是希望不讓孩子因為經濟落差感到差異。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長蔣萬安日前拋出「營養午餐免費」引發各界熱議，民進黨秘書長徐國勇昨（14）日質疑，營養午餐免費早有10個縣市在執行，批評蔣萬安是用選票包裝自己。對此，蔣萬安今天上午受訪強調，營養午餐免費是希望不讓孩子因為經濟落差感到差異。

    「營養午餐是蔣萬安開始做的嗎？」徐國勇昨天質疑：「不是嘛！台北市的財政最好，我當過台北市議員，也是台北市選出的立委。台北市的財政最好，請問營養午餐是台北市先做的嗎？不是。」他感嘆，選舉到了，難道想以此來騙選票？

    面對質疑，蔣萬安今出席「台北添瑞氣 駿馬報豐年」春聯揮毫大會受訪強調，營養午餐免費是希望孩子可以在成長的過程中，可以營養均衡、吃得安心，也不希望讓孩子因為家庭經濟狀況而感受到差異，可以減輕家長負擔，很高興看到嘉義、高雄、屏東，願意為了孩子的健康，一起推動營養午餐免費。

    現階段已實施營養午餐免費縣市包含，桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、連江縣、金門縣、澎湖縣、台東縣。今年9月實施的縣市包含，台北市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣，共有20個縣市實施，目前僅剩新北市、嘉義市未實施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播