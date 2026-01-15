用「花蓮救災」分析黃國昌 沈伯洋：荒謬到笑不出來

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌旋風訪美，14日召開記者會說明訪美行程，並稱對於國防部特別軍購案更加堅決反對！（資料照）

民眾黨主席黃國昌「旋風訪美」返台後，宣稱反對政院版國防特別條例的決心反而更強烈，還稱民眾黨不會接受政院版軍購。不過美國在台協會（AIT）罕見更新去年11月26日的貼文來打臉黃國昌，民進黨立委沈伯洋也發文以馬太鞍特別條例比喻，質疑黃國昌現在的說法「荒謬到我笑不出來」，並直言「為什麼國家的專業會變成這樣」。

藍白前天第8度封殺行政院提出1.25兆元的「國防預算特別條例」。民眾黨主席黃國昌昨表示，結束訪美後，他反對的決心只有更強烈，待國防部下週在秘密會議報告特別預算後，黨團將自提版本。相關說法引發外界質疑。

沈伯洋在臉書發文解析黃國昌，他表示大家應該都還記得，花蓮那時候因為天災，所以行政院提出了馬太鞍特別條例，用300億來救災和重建。

沈伯洋比喻，現在黃國昌對國防特別條例的做法，就是：

1.「為什麼三百億只有幾頁？我不要審！」

2.「我看這個重建條例需要挖土機，這個挖土機怎麼買？傅崐萁和徐榛蔚沒跟我報告之前，我不要審！」

3.「聽說挖土機要從日本買？那我飛一趟日本了解一下。」

4.（去日本回來之後，開記者會）「我發現挖土機真的很重要，但是我有一個驚人發現，買挖土機只佔整個重建的一部分！剩下的錢根本是肥肉！所以我還是不要審！」

5.「我要提出一個只有挖土機的重建條例，我要拯救花蓮！拯救這個國家！」

沈伯洋對此直言，「荒謬到我笑不出來。為什麼國家的專業會變成這樣」。

沈伯洋在另一則發文也質疑，「2024年，藍白主張，立法委員可以變檢察官。直接把人民叫過來問話。2025年，藍白主張，立法委員可以變大法官，直接推翻憲法法庭決定。2026年，最新主張，立法委員可以自行軍購！」

