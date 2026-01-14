為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民調落幕各自表態 陳亭妃3個加油動員 林俊憲「任何位置」留伏筆

    2026/01/14 23:10 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長今日民調前最後衝刺，立委林俊憲（右）由甫獲得高雄市長初選民調勝出的立委賴瑞隆（左）陪同拜票。（林俊憲服務處提供）

    台南市長今日民調前最後衝刺，立委林俊憲（右）由甫獲得高雄市長初選民調勝出的立委賴瑞隆（左）陪同拜票。（林俊憲服務處提供）

    民進黨台南市長初選民調今（14）日晚間順利完成，參選的立委陳亭妃與林俊憲第一時間透過社群平台發文，向支持者表達感謝，也各自展現不同的政治語彙與角色定位，為初選階段畫下句點。

    陳亭妃在發文中感謝「每一位幫亭妃守在電話旁邊的朋友」，並提到許多支持者回報「有接到電話」，字裡行間流露基層動員與支持者熱情。政壇人士解讀她在文末以「台南加油！民進黨加油！台灣加油！」作結，從地方、政黨到國家層層堆疊，語氣高昂，延續選戰期間的動能與團結訴求。

    林俊憲則以較為沉穩內斂的語調回應民調結束，感謝支持者一路以來的信任與鼓勵。他在文末表示，「未來不論在任何位置，都會記得這份信任，持續為台南、為市民全力以赴」，強調責任承擔與公共服務的延續，也為未來政治角色保留空間。

    外界解讀，2人發文皆未出現對立或攻擊性語言，展現民進黨內初選後降溫；陳亭妃側重支持者情緒與集體動員，林俊憲則著墨於責任與未來定位，「一熱一穩」形成對照，也為後續黨內整合與選戰布局留下伏筆。

    立委陳亭妃（右）今日由立委王世堅（中）陪同掃街拜票。（記者洪瑞琴攝）

    立委陳亭妃（右）今日由立委王世堅（中）陪同掃街拜票。（記者洪瑞琴攝）

