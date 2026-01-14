小草辱罵「你老婆妓女」、「祝你墜機」想和解 王瑞德：一定告死你！

資深媒體人王瑞德。（資料照）

資深媒體人王瑞德時常在網上和政論節目針砭時政，日前卻缺遭小草辱罵是「哈巴狗」、「老婆是妓女」，還詛咒王瑞德和老婆日本玩搭飛機墜機，死無葬身之地。王瑞德忍無可忍憤而提告，沒想到小草私訊想要和解，但又拉不下臉道歉，態度非常惡劣。對此，王瑞德今天（14日）霸氣撂話：「只要你在台灣一天，我一定告死你！絕不和解！」

王瑞德日前在臉書發文，引來一名小草留言「腦袋正常的人都不會聽王瑞德胡說八道，你就是哈巴狗一條，辣雞！」，該名小草還詛咒王瑞德「你小心啦，從東京回來的飛機墜機喔，你和你老婆死無葬身之地」。王瑞德留言回嗆「會支持貪汙犯的腦袋有洞啊」，小草又汙衊王瑞德妻子，「你老婆是站街的喔，2000一次，我再說一遍，你老婆就是賣的，妓女！」、「勞資（老子）見你一次打一次，兩口子都是垃圾」！

請繼續往下閱讀...

可當王瑞德喊告，小草又慫了，私訊王瑞德疑似想和解，但語氣卻是高高在上，劈頭就問「你想怎樣？」、「沒完沒了了是吧？以後你不惹我我不說你，OK？」看到這種私訊的王瑞德白眼翻上了天，今天將此人的訊息公開，霸氣撂話：「在台灣台中的小草中國人你怕什麼？我會告你三個妨害名譽加重誹謗罪，各處二年以下有期徒刑。我太太也會加告你三個加重誹謗罪，也是各處二年以下有期徒刑。我們一起提出民事侵權求償告訴，共新台幣100萬元。」

「你們中國人都以為可以隨便誹謗人？你們中國人天真的以為隨便唬弄我就沒事？只要你在台灣一天，我一定告死你！絕不和解！你等著！」

網友紛紛叫好，「支持瑞德哥告到底！這種人不值得同情」、「講得好像還要對他感恩戴德咧，瑞德哥，請堅持，這種就是需要社會來教育的」、「笑爛，是他先出口成髒、先挑釁人耶！講的好像很大方，但是他做錯事，應該要道歉」、「最愛瑞德哥這種人了，台灣鄉愿太多，搞到大家都不知道自由的定義是什麼！」、「不要放過他！這些人都以為在網路可以亂罵人，等到真的出庭後又龜縮，還把社群關掉」、「想求饒還用那種口氣，一看還真是草」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法