大千竹南醫院動土！ 賴清德期勉成為守護苗栗健康堡壘

苗栗縣大千健康醫療體系竹南醫院今（13）日舉辦動土典禮，賴清德總統出席參與，期勉成為守護苗栗健康的堡壘。（記者彭健禮攝）

苗栗縣大千健康醫療體系竹南醫院今（13）日舉辦動土典禮，規劃興建地上14層、地下5層，提供急性一般病床450床及特殊病床157床，涵蓋35個專業科別，及強化急重症與癌症醫療需求，預計2030年啟用。賴清德總統出席參與，期勉成為守護苗栗健康的堡壘。

賴清德致詞盛讚大千健康醫療體系總裁徐千剛對於提升家鄉苗栗醫療能量的用心，祝福竹南醫院建院平安順利、如期完工，成為守護苗栗健康堡壘。此外，賴並提及白沙屯童醫院也預計於今年動土，加上日前行政院長卓榮泰視察衛福部苗栗醫院，也宣布將由中央全額補助21億元蓋急重症大樓，將能提升苗栗整體的醫療量能與品質。

請繼續往下閱讀...

徐千剛致詞說明，竹南醫院規劃興建地上14層、地下5層，提供急性一般病床450床及特殊病床157床，涵蓋35個專業科別外，更強化急重症與癌症醫療需求，並引進苗栗縣第一台「達文西手術機器人」及最先進的「複合式手術室」，提供精準的一站式醫療照護。

同時，將導入智慧醫療系統，透過人工智慧輔助診斷、遠距醫療平台、電子病歷整合等創新科技，讓醫療服務更精準、更有效率，讓鄉親享有與都會區同等級的醫療品質。提供從預防保健、慢性疾病照護、急重症處置到癌症診治的全人醫療服務，強化醫療韌性，守護民眾健康。並期望與國家衛生研究院攜手合作，深化醫療與研究交流，以強化區域醫療量能，提升照護品質。

另外，設立196床住宿長照機構，為失能與長期臥床長者提供尊嚴照顧；同時興建180間單人房員工宿舍，讓醫護同仁能安心安家。

衛福部2019年公布的資料，苗北中港醫療次區域屬於三級偏遠地區。徐千剛秉持行醫初衷，籌建「竹南醫院」，目標打造一座具備區域級教學規模的智慧醫院。

今日動土典禮，包括衛福部長石崇良、國家衛生研究院長司徒惠康，及苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、立委陳超明、議長李文斌、副議長張淑芬等議員，與醫界、地方鄉鎮長等人出席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法