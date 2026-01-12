雲林張家企圖掌控北農改選 劉建國籲檢調、農業部啟動調查

立委劉建國針對中華民國農會企圖影響北農董事會改選，呼籲檢調及農業部啟動調查有無違法。（資料照，記者黃淑莉攝）

台北農產運銷公司將在今年6月召開股東會改選，中華民國農會在去年12月底發文給各農會，要求交付北農改選的委託書，才可領取各地基層農會自己繳給全國農會手續費、供應國軍副食品手續費所提撥2成的獎勵金。對此，民進黨籍立委劉建國批評，中華民國農會此舉是威脅並企圖影響北農改選，呼籲檢調及農業部啟動調查有無違法。

民進黨籍立委劉建國指出，各地基層農會或多或少有台北農產運銷公司的股份，中華民國農會要求各農會必須交付北農改選的委託書，才能領獎勵金，此舉已是威脅，並企圖影響北農董事會改選結果。

劉建國進一步說，大家都知道中華民國農會總幹事張永成是雲林縣長張麗善夫婿、雲林張家的大老即前縣長張榮味的妹婿，雲林張家長期掌握農會系統，把農會當成自己的家族勢力在經營，如今更名目張膽企圖把手深入北農董事會改選，他呼籲檢調系統、農業部應該立即啟動調查，針對中華民國農會此舉是否有違法疑慮，確保基層農會的權益及北農董事會改選的公平性。

