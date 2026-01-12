為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    雲林張家企圖掌控北農改選 劉建國籲檢調、農業部啟動調查

    2026/01/12 19:11 記者黃淑莉／雲林報導
    立委劉建國針對中華民國農會企圖影響北農董事會改選，呼籲檢調及農業部啟動調查有無違法。（資料照，記者黃淑莉攝）

    立委劉建國針對中華民國農會企圖影響北農董事會改選，呼籲檢調及農業部啟動調查有無違法。（資料照，記者黃淑莉攝）

    台北農產運銷公司將在今年6月召開股東會改選，中華民國農會在去年12月底發文給各農會，要求交付北農改選的委託書，才可領取各地基層農會自己繳給全國農會手續費、供應國軍副食品手續費所提撥2成的獎勵金。對此，民進黨籍立委劉建國批評，中華民國農會此舉是威脅並企圖影響北農改選，呼籲檢調及農業部啟動調查有無違法。

    民進黨籍立委劉建國指出，各地基層農會或多或少有台北農產運銷公司的股份，中華民國農會要求各農會必須交付北農改選的委託書，才能領獎勵金，此舉已是威脅，並企圖影響北農董事會改選結果。

    劉建國進一步說，大家都知道中華民國農會總幹事張永成是雲林縣長張麗善夫婿、雲林張家的大老即前縣長張榮味的妹婿，雲林張家長期掌握農會系統，把農會當成自己的家族勢力在經營，如今更名目張膽企圖把手深入北農董事會改選，他呼籲檢調系統、農業部應該立即啟動調查，針對中華民國農會此舉是否有違法疑慮，確保基層農會的權益及北農董事會改選的公平性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播