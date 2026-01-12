3倍價買子彈？顧立雄打臉馬文君：拿20年前代工價跟自製比

針對國民黨立委馬文君指控國軍花3倍價格對外採購子彈，國防部長顧立雄今公開澄清。（民進黨提供）

針對國民黨立委馬文君指控，國防部花3倍價格對外採購子彈，國防部長顧立雄今公開澄清，馬所指的6元子彈，是台美2005、2012年合作生產的子彈；民進黨對此痛斥，拿2005年的代工價格和20年後的自製價格相比，完全是「張飛打岳飛」，馬文君對國防預算潑髒水，難道是見不得國防好？

民進黨指出，國民黨立委馬文君多次散播不實訊息，指稱國防部以平均單價18.82元的價格對外採購步槍子彈，但軍備局205廠生產的5.56公厘鋼心彈，單價只要6元，國防部花3倍價錢買子彈，是浪費國防預算。

對此，顧立雄今公開澄清，這批對外採購的子彈，平均單價為15.53元，低於軍備局提供給陸軍的子彈單價16元；至於馬文君所指的6元子彈，是當初台美在2005年、2012年合作生產的子彈，由美國提供發射藥、底火、包材及運輸，台灣只負責彈殼、彈頭及組裝而已，單價才能壓低到6元，跟「台灣完全自製」的單價16元，當然不能比。

民進黨總結說，拿2005年的代工價格，來跟20年後的自製價格相比，完全就是「張飛打岳飛」，根本不能類比。立委可以合理監督國防預算，但不能造謠生事，馬文君連查證都不查證，就對國防預算潑髒水，再加上一再刁難潛艦國造，難道就是見不得國防越來越好？

