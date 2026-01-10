陳昭姿醫學院畢業稱「子宮本來就是工具」 施景中怒批：老師不會這樣教學生

民眾黨立委陳昭姿說她醫學院畢業，強調「子宮本來就是工具」，施景中怒批在醫學院裡沒有老師會這樣教學生。（資料照）

立法院昨（9日）排審人工生殖法修正草案，民眾黨立委陳昭姿說她醫學院畢業，強調「子宮本來就是工具」，此番言論在社群上掀起話題。對此，台大婦產科名醫施景中怒批，在醫學院裡，不論婦產科或醫學倫理的老師都不會這樣教學生。

施景中發文提到，陳昭姿又稱「（子宮）除了孕育小孩，沒有其他功能」，這句話也不對，現在根據大規模且品質良好的臨床研究，因各種原因、婦科手術必須要將子宮切除者，即使卵巢保留，代謝疾病（如高血脂症）或心血管疾病的風險，都會顯著增加。

施景中表示，隨著他對子宮了解的越深，子宮還有更多我們尚未研究清楚的微環境調控。子宮怎麼會沒有其他功能呢？同時提醒大家，請不要因噎廢食，而拒絕因婦科疾病、必須切除子宮的狀況。

施景中拿「盲腸」為例，以前認為盲腸是沒有用的器官，現在發現它有免疫調節的功能，同時是腸道益生菌在腹瀉時候的「避難所」。

留言區有網友也認為陳昭姿把子宮直接比做工具實在不妥，「其本質跟中共把器官當商品買賣是一樣的」、「嬰兒產業鏈」、「言下之意就是藍白不把女性當人，只是生產機器，也就沒有人權」、「國有器官=人民身體就是工具」、「她只不過是為了滿足她自己而已」、「代價極高，甚至是人命等級的」、「身體的任何器官跟機能都有它存在的意義和重要性，不可輕易捨棄」。

