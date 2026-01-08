美日台三方閉門座談 陸委會：台灣增加國防預算絕對必要

陸委會副主委沈有忠今在座談會上表示，日中關係已不再只是雙邊互動，而是牽動台海安全、第一島鏈穩定與整體印太和平的關鍵變數，台灣增加國防預算、提升自我防衛能力絕對有其必要性。（資料照）

陸委會副主委沈有忠今日在一場座談會上表示，日本高市早苗首相將「台灣有事」納入「存立危機事態」後，中國隨即採取複合性施壓，顯示日中關係已不再只是雙邊互動，而是牽動台海安全、第一島鏈穩定與整體印太和平的關鍵變數。海上灰色地帶衝突已成為威權國家常態化手段，對象不僅是台灣，也涵蓋日本與菲律賓等國，面對此一情勢，台灣增加國防預算、提升自我防衛能力絕對有其必要性。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天在台大校友會館舉辦「2026日中關係與印太局勢」座談會。值得注意的是，本次座談邀請「美國在台協會」（AIT）政治組組長和2位「日本台灣交流協會」主任級人士參與相關閉門會談，美日台三方就區域安全與台日合作議題進行意見交換。

沈有忠會中指出，日本高市早苗首相將「台灣有事」納入「存立危機事態」後，中國隨即採取複合性施壓，顯示日中關係已不再只是雙邊互動，而是牽動台海安全、第一島鏈穩定與整體印太和平的關鍵變數。他分析，近期中國在台海周邊的大規模軍演，並與俄羅斯、北韓形成軍事動向上的連動，加上北韓飛彈試射與俄方在北方四島周邊演訓，使第一島鏈國家同時面臨多向度安全壓力。

沈有忠強調，海上灰色地帶衝突已成為威權國家常態化手段，對象不僅是台灣，也涵蓋日本與菲律賓等國，面對此一情勢，台灣增加國防預算、提升自我防衛能力絕對有其必要性，而第一島鏈國家也需要進一步深化資訊共享、海上執法協調與安全合作，共同捍衛台海現狀與印太區域的和平穩定。

中正大學政治系教授蔡榮祥說，高市早苗將「台灣有事」明確連結至日本「存立危機事態」，象徵日本對台海安全的立場已出現「有條件的戰略清晰化」，此舉隨即引發中國強烈反彈。中國不僅透過海警船侵擾尖閣諸島、軍機火控雷達照射等灰色地帶行動對日施壓，亦重提「琉球地位未定論」進行認知戰，試圖動搖日本內部與美日同盟基礎。

蔡榮祥分析，這類脅迫手段反而在日本國內產生明顯的「聚旗效果」，推升高市內閣支持度，並正當化日本加速西南諸島軍事部署與提高國防預算。他直指，中國的強硬作法不僅未迫使日本退讓，反而催化日本防衛正常化，並促使台灣、日本、菲律賓在安全層面形成更緊密的區域連動，構成中國最不願見到的戰略反效果。

成功大學政治系教授王宏仁認為，高市早苗上任後推動安保三文件修正，並非突發轉向，而是回應中國、北韓軍事能力提升及中俄合作深化的結構性變化，日本正從過去偏向事後支援的角色，轉為更主動回應區域事態的安全定位。2026年將是日本安保政策「制度化、不可逆化」的關鍵階段，但此一轉向也同步引發中國持續施壓，並對中日韓互動產生外溢效應。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗說，高市早苗提出「台灣有事即日本有事」，反映日本已基於地緣安全現實，將台海正式視為攸關自身安全的制度性議題，而非單純對外關切。他強調，中國以「安全困境」包裝其軍事擴張同時指責是日本挑釁，透過「前提政治」持續對周邊國家施壓，台日安全連動正源於此一現實。

中山大學政治學研究所所長陳宗巖指出，近期日本將「台灣有事」納入存亡危機事態、美國新版國安戰略，以及美軍在委內瑞拉的跨區軍事行動，共同改變中國對台動武的成本。他分析，這些發展一方面降低中國評估武統成功的機率，另一方面大幅推升軍事、政治與經濟代價，同時也削弱「和平統一」在台灣社會的吸引力。在美日聯防強化、西南諸島基地化部署，以及美軍展現快速干預能力的背景下，中國對台動武的風險顯著上升，短期內更可能採取審慎保守態度，台海局勢大致維持現狀。

