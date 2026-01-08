藍委稱「代孕解決少子化」 林月琴轟荒謬

民進黨立委林月琴今在臉書怒斥，國民黨立委陳菁徽陳大立委說因為解決少子女化、所以要推代孕，她質疑：「難道要因為要解決少子女化，就要忽略經濟弱勢、婦女甚至兒童的權益嗎？要解決少子女化，就審總預算，讓生育補助可以發出！」（翻攝林月琴臉書）

立法院衛環委員會今天排審行政院版「人工生殖法修正草案」，民進黨立委林月琴稍早在臉書怒斥，國民黨立委陳菁徽陳大立委說因為解決少子女化、所以要推代孕，她質疑：「難道要因為要解決少子女化，就要忽略經濟弱勢、婦女甚至兒童的權益嗎？要解決少子女化，就審總預算，讓生育補助可以發出！」

林月琴指出，陳菁徽大立委、你要不要聽聽看你在說什麼？今天，是萬眾矚目的「人工生殖法」審查，都還沒開始實質討論，只是程序發言而已，就聽到婦產科醫生陳菁徽立委，發表的荒謬言論，陳大立委說因為解決少子女化、所以要推代孕，難道要因為要解決少子女化，就要忽略經濟弱勢、婦女甚至兒童的權益嗎？

林月琴續指，民進黨團一直以來的立場，代理孕母不是不能討論，但應該要和人工生殖法脫鉤處理，因為牽涉過廣、影響層面過大，社會還未達成共識、甚至用專法處理，她認為都可以溝通。

林月琴主張，2025年聯合國報告中指出，呼籲且強烈反對代理孕母，因為代孕會讓婦女及兒童變成被剝削的工具、變成商品化的「物品」、更可能衍伸出兒童沒有知情權、遺傳病等問題、身為 社福與兒少立委、為了兒童最佳利益，她自然也不會同意。

她補充，更何況包含德國、義大利、瑞士等國，都採取明文禁止，結果她看了一下藍白代孕的版本，只有僅僅9條，只用9條就想把這些問題解決？也因此，她與眾多婦女團體才會在昨天召開記者會，要求藍白立委要好好坐下來逐條實質審查，好好討論。

