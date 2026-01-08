挺柯藥師稱蔡正元「不必掏空自己公司」 石明謹：無合法機制不可把錢拿走

前中影董事長蔡正元被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司新台幣2.8億餘元，高院日前依業務侵占罪判刑3年6月，另依商業會計法判刑6月，得易科罰金。（資料照）

前中影董事長蔡正元被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司新台幣2.8億餘元，高院日前依業務侵占罪判刑3年6月，另依商業會計法判刑6月，得易科罰金。小草藥師林士峰跳出來幫與柯文哲友好的蔡說話，宣稱蔡根本沒必要「掏空自己的公司」，引發議論。曾任職北市交通警察大隊的球評石明謹發文直言，雖然100%出資開了公司，但公司的錢卻非100%都是靠個人賺的，因此還是要透過合法的機制，在維持公司的營運、確保員工的權益、確保市場公平性等情況下，合理的分潤，不可以直接把錢拿走。

藥師林士峰日前發文稱，「這公司整間都我自己的，我有必要掏空嗎？動機上根本說不過去。但是司法這樣判，直接把人關了，錢也沒收了，對民進黨的政敵來說，無疑又是重重的一拳」。律師林智群對此打臉「阿波羅公司確實是蔡正元獨資設立的，他是實質上唯一的股東和老闆，讓他被判有罪的關鍵，在於公司帳戶裡的錢不是他的。法院認定，阿波羅公司帳戶裡4億多資金，是郭台強要買中影的交易案，暫時寄放在阿波羅公司的『託管款項』。」

石明謹在臉書發文指出，為什麼自己獨資成立的公司，裡面的錢卻不是我的？其實邏輯非常簡單，如果公司跟你個人是一樣的？大家怎麼這麼無聊去成立公司？因為公司可以做的事跟你個人可以做的事是不一樣的，登記方式不一樣、帳目管理方式不一樣、能夠簽的合約不一樣、繳稅跟獲利的方法也不一樣。

石明謹強調，不管是哪裡不一樣，總之是公司可能比個人容易賺到錢，萬一虧錢也不會直接算到自己頭上，基於各種好處，所以才成立公司。公司在法律上視同另外一個人，我們稱之為法人，法人的錢可以變成你的，但要經過合法的程序。如果沒有經過合法程序就把公司的錢變成自己的，那就有可能是違法掏空、侵佔、詐欺。

石明謹表示，「我自己賺來的錢怎麼不可以自己拿來用呢？因為這些錢不完全是你賺的，這是公司這種制度幫你賺的，裡面有公司才能簽的合約、有法律上帶來的優勢、有眾多員工一起協作才能完成的事」。

石明謹直言，你100%出資開了公司，卻不是100%都是靠你個人賺的，所以需要透過合法的機制，在維持公司的營運、確保員工的權益、確保市場公平性等情況下，合理的分潤，不可以直接把錢拿走。否則，公司欠的錢不是你個人欠的，但公司賺的錢都是你的，想開公司就開公司，想讓公司倒就讓公司倒，這世界也太美好了吧！

