為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獨家專訪》中兩用物項禁輸日 石平：日在半導體製造可把中國卡死

    2026/01/07 19:41 記者陳鈺馥／台北報導
    日本參議員石平今表示，日本在半導體製造也可以卡中國脖子，要卡的話，也會把它卡死。（記者羅沛德攝）

    日本參議員石平今表示，日本在半導體製造也可以卡中國脖子，要卡的話，也會把它卡死。（記者羅沛德攝）

    中國宣布對輸往日本、可能具有軍事用途的品項實施出口管制，東京方面已提出強烈抗議。來台灣訪問的日本參議員石平今日接受本報專訪直指，日本在半導體製造方面也可以卡它脖子，日本要卡的話，也會把它卡死。

    中國商務部6日宣布，所有具有軍事用途的軍民兩用物項即日起禁止出口至日本；中共中央宣傳部旗下媒體「中國日報」同日報導聲稱，北京當局正考慮對部分中、重稀土相關品項，加嚴出口許可審查。

    針對中國可能限制稀土出口日本，石平對此表示，如果中國要這樣做的話，日本在半導體製造方面也可以卡它的脖子，日本半導體製造方面有很多必須技術和素材，日本要卡到它的脖子的話，也會把它卡死。

    日台合作交流方面，石平則說，台灣和日本一個重要領域是半導體，雙方可徹底加強合作，日本在整個半導體產業鏈上發揮很重大作用，台灣更不用說了，那是全世界半導體產業的領頭羊，當然也包括美國，自由世界可以在半導體產業密切進行合作。

    石平強調，這不僅不依靠中國，反而能夠掐住中國的脖子，用這個來對抗中國的制裁，當然也要加強各種經濟方面的聯繫。還有一個很重要，台灣和日本應該加強官方、政府和政府之間的溝通合作。

    石平直言，日本在1972年和中國共產黨政府建交，然後和台灣斷交，日本與中國簽訂日中共同聲明，說要尊重這個共產黨關於一個中國的立場，而日本政府至今還被這個共同聲明束縛著手腳，不能放開跟台灣進行官方正式聯繫。

    石平透露，將來在日本國會要對政府提出這一點，建議應該打開這個禁區，以及日本和台灣之間應該非常認真地討論國防安全的合作，共同對付我們共同的敵人中國，因為現實是，中國一直謀劃武力攻打台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播