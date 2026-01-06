為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營議員：TPASS補助2月恐斷炊？ 謝國樑：基隆一定會扛起來

    2026/01/06 16:50 記者俞肇福／基隆報導
    行政院通勤月票TPASS補助，自2月起恐「斷炊」？基隆市長謝國樑說，「TPASS攸關基隆通勤族權益，基隆一定會扛起來、也一定得扛下來！」（記者俞肇福攝）

    2026年度中央政府總預算審查卡關，連帶造成行政院通勤月票TPASS補助，自2月起恐「斷炊」？民進黨基隆市議員鄭文婷呼籲，基隆市長謝國樑應趕快找基隆立委林沛祥，請他在立法院好好的審議中央政府總預算，這才是福國利民的好市長。基北北桃4市預計12日開會研議對策。謝國樑今天（6日）表示：「TPASS攸關基隆通勤族權益，基隆一定會扛起來、也一定得扛下來！」

    市議員鄭文婷指出，攸關基北北桃廣大通勤族生活的TPASS政策，中央只能補助地方政府約82％，市府必須負擔18%的費用，以去年通過基隆市政府預算的8500萬元計算，至多只能撐2個月，不知道謝國樑是要如何能扛下來？鄭文婷表示，如果連首善之都台北市都只能支撐到1月底，謝國樑宣稱去年結餘款加上8500萬元，足以應付第1季基隆市10萬多通勤族的TPASS費用，不禁讓人懷疑真實性。

    謝國樑指出，基隆通勤族與雙北不同，即使沒有1200通勤月票影響也不算太大，但基隆市的通勤族往往得透過轉乘，因此TPASS政策對基隆通勤族更重要。不管基北北桃4市12日的對策研議如何，基隆市政府都必須扛起通勤族的月票補貼。

    基隆市政府在今年總預算中，針對TPASS政策編列了8500萬元的預算，再加上去年營運的餘款，初步估計短期內應該不會影響通勤族的權益。但由於基隆總人口僅有36萬人，卻有超過10萬人的通勤族，若TPASS政策有變，勢必會對市民造成衝擊。為此，謝國樑要求市府全力支持通勤族，確保權益不受影響。

