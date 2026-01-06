黃國昌被爆恐列貪污被告 凱思發聲明澄清：循法律途徑維護權益

凱思國際公司今發聲明稿說明。（凱思國際公司提供）

今有媒體報導指出，凱思國際負責人李麗娟疑為公司人頭，實際負責人應為民眾黨主席黃國昌，故黃恐被列貪污案被告。凱思國際今日上午則發生聲明表示，公司成立以來，均由李麗娟自主經營，媒體報導內容多謬誤與不實指控，已涉犯公司法、加重誹謗等罪，將請律師持續蒐證，並循法律途徑維護權益。

據「鏡週刊」報導，偵辦人員於跨年前約談凱思國際負責人李麗娟，稱相關金流已經過濾完成，指黃國昌為凱思國際實際負責人；另也提及該公司金流高達三、四千萬元，與李麗娟的薪資及財力不符，且狗仔、金主均與李女無往來，直指黃國昌恐被改列貪污被告。

請繼續往下閱讀...

今日凱思國際則發出聲明表示，有關公司實際負責人認定、資金往來及特定政治人物關聯臆測性報導，嚴重損害公司商譽及相關當事人名譽，已委請律師持續蒐證，必將循法律途徑維護權益。

凱思公司指出，成立以來均由登記負責人李麗娟自主經營，報導將正常企業增資、法人代表委任及商業投資惡意串連並冠以「人頭」或「防火牆」之名，已嚴重違反公司法；而公司一切出資與增資合法透明，依程序辦理並向主管機關完成登記無所謂「收賄鐵證」。

另基於商業保密原則，企業間之資金調度屬商業機密，媒體在未經實證下，將合法投資行為扭曲為犯罪金流，不僅誤導公眾，更已涉嫌觸犯「刑法」誹謗罪。此外，有關民報（非目前經營團隊）、求真民調等機構運作，是基於專業考量與市場機制，依規定行使股東權利，非報導中所稱執行特定任務。

凱思公司表示，報導中以「幫助犯」、「人頭」、「收賄鐵證」等法律用語先行定罪，觸犯「刑法」加重誹謗罪，且嚴重干擾司法公正，無視偵查不公開原則，企圖透過媒體公審影響司法調查。公司會積極配合調查，以還原事件真相，也正告鏡週刊及轉載者，應立即停止散布不實訊息，公司已委請律師持續蒐證，維護權益。

凱思國際公司今發聲明稿說明。（凱思國際公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法