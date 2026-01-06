為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    雲林TPASS月票2月恐斷炊 通勤族憂小確幸消失

    2026/01/06 13:29 記者黃淑莉／雲林報導
    中央政府總預算卡關，雲林縣199元、399元TPASS月票今年2月底恐斷炊。（記者黃淑莉攝）

    中央政府總預算卡關，雲林縣199元、399元TPASS月票今年2月底恐斷炊。（記者黃淑莉攝）

    2026年中央政府總預算卡關，雲林縣交通工務局指出，通勤族關心的雲林縣199元、399元TPASS月票，因中央補助款未撥款，目前先由縣府的配合款支應，但最多只能撐到2月底。通勤族得知TPASS恐在2月底斷炊擔心說，以後每月要增加好幾千元交通費，希望立法院能趕快審查，不要影響通勤族的小確幸。

    TPASS通勤用票經費是由中央與地方共同負擔，其中中央補助最高9成，雲林縣在2023年12月底推出199元TPASS月票，因考量通勤範圍跨越嘉義及彰化，2024年5月再推出399元TPASS月票，購買人數199元方案有2200人、399方案1800人，每月約需250多萬元，一年共計需3000萬元，中央補助2400多萬元、縣府負擔540多萬元。

    交工局長汪令堯表示，去年中央補助款只撥款7成，只夠支付至去年11月，2026年也未撥款，目前由縣府的配合款支應，1個月約需250萬元，最多只能撐到2月底，若中央還無法撥款，縣府會爭取動用第二預備金，確保通勤族權益。

    一名家住斗六在麥寮上班的公務員指出，以前開車上下班，每月油資約5000元，有TPASS後1個月只要199元，省下9成費用，可以用來補貼家用，儲蓄、安排休閒活動，聽到TPASS可能斷炊很擔心，除每個月開支增加，上下班開車又要緊繃神經。

    另一名通勤公務員說，從員林搭火車到斗六，每月來回費用交通費要4200多元，她買399元TPASS月票省了通勤費外，假日也可搭火車趴趴走，呼籲立委員儘速完成總預算審查，不要讓市民的小確幸沒了。

    熱門推播