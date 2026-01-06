離島建設條例最快本週闖關 經民連：淪中國洗產地跳板、拖累台美關稅

經民連智庫召集人賴中強。（資料照）

國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，該案已超過1個月協商冷凍期，最快本週二、三讀闖關。經民連智庫召集人賴中強今天召開記者會示警，草案若三讀通過，將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板，呼籲藍白勿在美國總統川普強化對中國關稅壁壘之際，粗暴通過「離島建設條例」，否則將導致台灣被貿易制裁牽連，重創台灣經濟命脈。

台灣經濟民主連合今天上午在立法院召開「陳玉珍對槓川普 離島自貿區中國貨洗產地！藍白嫌輸美關稅還不夠高？」記者會。

請繼續往下閱讀...

賴中強表示，美國與東亞國家貿易關稅談判時，特別重視如何防免中國貨藉由到東亞國家「洗產地」後，再出口美國，規避中國貨輸往美國的高關稅。他舉例，越南先前就是因為大量中國貨透過越南「洗產地」輸往美國，遭川普課徵46%高關稅；去年中，美越達成協議，越南出口至美國的商品徵收20%關稅，但是針對經由越南轉運的第三國商品，輸美關稅則提高至40%，以遏制中國商品透過越南規避關稅的行為。

賴中強指出，陳玉珍草案與現行自由貿易港區有三大不同，第一，陳案的「離島自由貿易示範區」，條文明定只對中國開放，形同中國租界，設置目的就是要幫中國貨洗產地；第二，從管理機關、事業之範圍、資格條件、審查基準到管理辦法通通是「由各離島縣政府以自治條例定之」，根本不是適用中央法律。到時候，還真成了「一國兩制」示範區。

賴中強續指，最後，美國關心中國貨透過東亞國家洗產地問題，各國都在加強查緝，包括台灣。政府為避免七大自由貿易港區遭利用「洗產地」，去年9月宣示採取「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴罰『三嚴』措施」，並祭出最高480萬檢舉獎金，並已預告修法，擬修正提高罰鍰上限。全世界只有陳玉珍拖著藍白黨人反向而行，質疑藍白黨人真的要漠視台灣外銷產業前景及廣大勞工可能因此遭受的衝擊？

經民連研究員高鉦詠也提到，另一項近日可能闖關的「離島建設條例」第3條、第7條及第7條之1條修正草案，草案將離島重大建設核定權限改由地方決定，為金廈大橋興建通橋鋪路。中國正在金廈水域附近大興土木，金門島對面、大小嶝島間，填海造陸的廈門翔安機場、金廈大橋廈門段以及翔安機場高速道，將在2026年啟用。

他說，若此草案完成立法，陳玉珍當選下一屆金門縣長，金廈大橋金門段也會很快完成，通車後的金廈大橋將嚴重衝擊台灣的國防安全，若台海發生衝突，解放軍戰車將可以長驅直入，直接進入金門島，不再有古寧頭登陸戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法