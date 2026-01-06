為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭旭岑喊賴清德恐戒嚴、停止2028大選 葉耀元：台灣唯一戒嚴政黨是國民黨

    2026/01/06 09:59 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    林宜瑾等20名民進黨立委連署修正「兩岸人民關係條例」，更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」字眼。國民黨副主席蕭旭岑表示，若此事繼續發展下去，總統賴清德可以宣布戒嚴、停止2028年選舉等都有可能發生。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，台灣唯一一個有執行過戒嚴的政黨，叫做中國國民黨。

    對於林宜瑾等20名民進黨立委連署修正「兩岸人民關係條例」，更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」字眼，蕭旭岑表示，若此事繼續發展下去，會對兩岸關係帶來衝擊，最後會被視為法理台獨的動作，讓大陸有符合反分裂法、動武的條件，賴清德總統是否希望此事發生，構成法理台獨的要件之後，兩岸會有衝突，因此可以宣布戒嚴、停止2028年選舉等，都有可能發生。不過，他認為最後美國會出手，把此事擋下。

    葉耀元在臉書PO文表示，台灣唯一一個有執行過戒嚴的政黨，叫做中國國民黨，目前真正在守護台灣（中華民國）的主權的政黨，只剩下民進黨，國民黨連保家衛國都沒在管了，無限制在拖後腿。

    葉耀元直言，國民黨繼續往中國靠過去，我們就看看台灣人民到底看清多少程度吧！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播