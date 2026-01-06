蕭旭岑喊賴清德恐戒嚴、停止2028大選 葉耀元：台灣唯一戒嚴政黨是國民黨

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

林宜瑾等20名民進黨立委連署修正「兩岸人民關係條例」，更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」字眼。國民黨副主席蕭旭岑表示，若此事繼續發展下去，總統賴清德可以宣布戒嚴、停止2028年選舉等都有可能發生。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，台灣唯一一個有執行過戒嚴的政黨，叫做中國國民黨。

對於林宜瑾等20名民進黨立委連署修正「兩岸人民關係條例」，更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」字眼，蕭旭岑表示，若此事繼續發展下去，會對兩岸關係帶來衝擊，最後會被視為法理台獨的動作，讓大陸有符合反分裂法、動武的條件，賴清德總統是否希望此事發生，構成法理台獨的要件之後，兩岸會有衝突，因此可以宣布戒嚴、停止2028年選舉等，都有可能發生。不過，他認為最後美國會出手，把此事擋下。

葉耀元在臉書PO文表示，台灣唯一一個有執行過戒嚴的政黨，叫做中國國民黨，目前真正在守護台灣（中華民國）的主權的政黨，只剩下民進黨，國民黨連保家衛國都沒在管了，無限制在拖後腿。

葉耀元直言，國民黨繼續往中國靠過去，我們就看看台灣人民到底看清多少程度吧！

