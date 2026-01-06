美突襲委內瑞拉 蕭旭岑形容馬杜羅「可憐的馬」

國民黨副主席蕭旭岑今日上午接受中廣「千秋萬事」節目訪問。（中廣「千秋萬事」節目提供）

針對美國日前抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦，並押送至美國紐約曼哈頓聯邦法院受審，國民黨副主席蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時，以「可憐的馬」形容馬杜羅，他並批評綠營政客與媒體支持美國的作法「很可悲」，強調台灣是講究國際秩序與國際法的國家，怎麼可以支持這樣的事情！

蕭旭岑指出，這件事情非常嚴重，將改變世界格局，他批評美國總統川普打破以規則為基礎的國際秩序，將使得全世界進入強權劃分勢力範圍的階段，美國要控制美洲，以後在亞洲等其他地區的勢力，美國應該會釋放出來，「以後川普會與習近平、普京相互尊重」。

他提醒綠營政客不要太高興，強調這是血淋淋的教訓，對台灣不是好事，如果一個主權國家的總統，可以被抓到另外一個國家，執行美國的國內法，美國可以只要認定馬杜洛是毒梟，就直接抓人，中國大陸一樣也可以執行國內法律，中國海警在台海進行盤查。

蕭旭岑還說，綠營認為這次美國很厲害，可以震攝中國，而且委內瑞拉的中國製防空武器沒有發生作用，但其實是委內瑞拉的中國製防空武器系統數量不多，再加上美軍炸彈飽和攻擊，而且真正的重點是委內瑞拉內部早就被美方滲透，到底委內瑞拉的防禦系統有沒有發動都是疑問。

蕭旭岑批評美國，向來就沒有少做顛覆其他國家政權的事情，過去美國在很多國家推動顏色革命、政變以及提供反對派軍火，把當地的執政者趕下台，這次川普直接跳過這些程序，派兵抓人，背後目的就是要建立「石油帝國」，因為委內瑞拉就是全球石油產量最高的國家，所以只要是產油豐富的國家，今後也都會有類似的風險。

