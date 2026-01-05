林宜瑾否認撤案轟造謠 國民黨團：提案紀錄白紙黑字

立法院國民黨團表示，依據立法院提案紀錄，立委林宜瑾的確是提案後，自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查。（國民黨團提供）

林宜瑾等20名民進黨立委連署修正「兩岸人民關係條例」，更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」字眼。對於林宜瑾否認撤案，要國民黨停止造謠，國民黨團表示，依據立法院提案紀錄，林宜瑾的確是提案後，自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查。

林宜瑾今日要求國民黨立即停止造謠，指沒有成案何來撤案，跟大家報告法案最新進度：仍有同仁欲連署，此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間。議事處對她的提案做出許多修正建議。

對此，國民黨團表示，二天前林宜瑾提案，今傳出主動撤案，卻遭林宜瑾否認撤案。國民黨團必須嚴正指出，依據立法院提案紀錄，林宜瑾的確是提案後，自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查。現在林宜瑾是大街嚷嚷提案，小巷惦惦撤案，敢提不敢認？原來這就是民進黨主張台獨的決心及勇氣？

國民黨團說，「兩國論」提案前輩蔡易餘的提案至少還撐了7天，現在2天不到，自行撤案還不敢認，真的是老狗玩不出新把戲。如果林宜瑾或民進黨團認為林宜瑾之前的提案行為不是送案及撤案，歡迎林宜瑾或民進黨團趕快送案，全民在線等，世界都在看。

國民黨團書記長羅智強說，「林宜瑾辦公室上星期五有沒有在送案的登記簿上登記？然後有沒有在今天上午用立可帶塗掉？如果有用立可帶塗掉，算不算撤案？或者林宜瑾要否認，有用立可帶塗掉她送的案子？如果林宜瑾否認，我願意負擔言論責任，歡迎林宜瑾來告。」

羅智強表示，他不是空口說白話，他今天直接到議事處確認，即便送案登記簿上的紀錄被立可帶塗掉，也看得出「人民」、「關係條例」、「草案」等字。要證明自己沒有撤案，很簡單，那就把案子送出來。

