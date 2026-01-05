美國閃電生擒馬杜羅 黃帝穎：親中派開始瞎扯「兩大謬論」！

美國閃電生擒馬杜囉，台灣內部有人開始稱中國會如法炮製，對賴清德進行「斬首」。（資料照）

美軍3日對委內瑞拉發動突襲，生擒長期執政的親共總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發國際熱議，台灣內部親中政客和名嘴開始又宣揚「棄台論」，甚至稱中國會學美國對台灣元首進行「精準斬首」。對此，律師黃帝穎痛批，這些論述顯然是崩潰後的瞎扯。

美軍3日凌晨對委內瑞拉發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），出動逾150架戰機轟炸委國首都加拉加斯（Caracas），生擒馬杜羅夫婦，一夜之間就讓這個極度親共的政權垮台。據悉，美方搭載精銳部隊的直升機突入、機降到完成生擒馬杜羅的任務，僅費時30分鐘左右，而且委內瑞拉先前宣稱可鎖定美F-22、F-35戰機的中國製JY-27雷達毫無作用，美軍趁夜偷襲都沒有預警。

黃帝穎今天下午在臉書發文表示，美國閃電逮捕委內瑞拉總統，舔中政客改扯二大謬論，其一為美國重心在中南美的棄台論，「鄭麗文稱美國注意力會放在美洲，不要以為『美國都會來幫我們收拾爛攤子』，但事實是，美軍印太司令部在印太戰略的航母戰鬥群佈局不僅沒有改變，甚至美國國會通過『國防授權法』對台灣的支持力道更大，事實證明鄭麗文的『棄台論』根本虛構，只為轉移舔中政客謊稱美軍不敵中國等『疑美論』的崩潰心虛！」

其二為宣稱中國將比照美國斬首台灣元首，「美國逮捕委內瑞拉總統，實戰戳破中國自稱最強隱身雷達假象，中國武器首戰即癱瘓，徹底打臉舔中政客疑美論，因此改稱中國比照美國斬首台灣元首。但事實是，美軍在中國環台軍演就在台海的『國際航道』自由航行，美日更有安保條約，維護台海和平，共軍軍機如果比照美軍進入我領空，依照委內瑞拉實戰經驗，首戰即癱瘓的是中國雷達，不是美軍，以及使用美規雷達的台灣，因此舔中政客改稱中國比照美國斬首行動，顯然是崩潰後的瞎扯。」

最後黃帝穎說：「尤其，美國逮捕委內瑞拉總統並非斬首，而是移送到紐約法院審理，追訴委國總統走私數千噸的古柯鹼、涉毒恐怖主義及持有機槍等毀滅性武裝，這是追訴犯罪的刑事責任，不是斬首。」

