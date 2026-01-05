為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    無黨籍李鎮國表態不再參選 南市議會6議員確定交棒

    2026/01/05 14:32 記者蔡文居／台南報導
    南市無黨籍議員李鎮國將不再尋求連任，並由兒子李秉倫接棒參選。（李鎮國提供）

    台南市議會今年應選57席，現有56席議員，目前已知有6人確定將交棒不再尋求連任。其中，永康選區的無黨籍市議員李鎮國今天表示，他決定不再尋求連任，將回歸他熱愛的社區工作，由兒子李秉倫接棒參選，並將參加國民黨內的初選。

    另外，安南區選區的民進黨市議員郭清華，為6連任的資深議員，也確定不再連任。郭清華表示，他已經65歲了，該退休了，並由他女兒郭品辰接棒參選。

    郭品辰為英國名校布里斯托大學碩士，相當優秀，去年8月返台，擔任郭清華的特助，協助處理選民服務案件。2026年新的一年，郭清華父女2人打出「接棒希望、傳辰未來」口號向選民拜年，並將參加民進黨內初選，爭取支持。

    李鎮國表示，他30幾年前當里長時，就訴求要世代交替，想不到現在他也變「老人」了，因此決定交棒。他兒子李秉倫是台南大學公共行政碩士，7年前就加入他的團隊，不管是質詢、論述能力都比他還要好，可說是青出於藍。他則回到幕後，回歸他熱愛及熟悉的社區工作，相信未來他們服務「一加一」一定大於二。

    此外，第3選區（下營、六甲、麻豆、官田和大內區）國民黨議員尤榮智，早就確定由女兒尤淨寬接棒；第8選區（中西、北區）民進黨議員沈震東將入伍服役，由弟弟沈震南出征參選；第9選區（安平、南區）國民黨老將林美燕由兒子葉翰勳接棒；第10選區（東區）國民黨議員曾培雅也交棒給兒子歐政豪參選。

    南市民進黨議員郭清華、郭品辰父女2人打出「接棒希望、傳辰未來」口號向選民拜年，爭取支持。（郭清華提供）

