王世堅籲坐月子支出可免稅 阮清華：提升生育率不是靠財政部

台灣少子化問題嚴重，民進黨立委王世堅今日在立法院財政委員會質詢指出，台灣去年總生育率僅0.87，財政部對於婦女坐月子的支出，應該要提供免稅或減稅優惠。財政部次長阮清華回應，提高生育率不是靠財政部，而是要靠各部會努力。

王世堅質疑，台灣去年總生育率只有0.87，新加坡是0.97，日本是1.15，少子化已是國安問題，財政部對於婦女同胞生小孩應進行優惠，例如坐月子中心的支出，但賦稅署認為坐月子是休養、不是醫療，所以不能免稅、減稅，這是非常可惡的事。

王世堅批評，少子化是國安問題，女性坐月子身體調養好，往後才有可能生第二胎、第三胎，財政部卻不去思考這些問題；阮清華則說，委員剛剛所提的確是我們面臨的問題，但提高生育率不是靠財政部，而是要靠各部會努力。

另外，針對預防「洗產地」，王世堅質疑，財政部鼓勵全民檢舉，但檢舉人要列舉的資料，你們竟然要檢舉人提供被舉發人公司地址、統一編號及各種細部資料，檢舉人又不是狗仔隊，哪有辦法蒐集到那麼多資料？

阮清華說，目前能領取獎金的，只限於自由貿易港區。不過，目前268件檢舉案，全都是來自其他區域。王世堅批，他要說的是，應該簡化檢舉流程，相關資料應由行政機關去查核，而不是全部由檢舉人提供。

