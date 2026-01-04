為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    迎戰黨內初選 張肇良2026年開春赴龍潭市場掃街拜票

    2026/01/04 18:26 記者李容萍／桃園報導
    迎戰黨內初選，民進黨桃園市議員張肇良（左）前往龍潭市場掃街拜票。（張肇良服務處提供）

    迎戰黨內初選，民進黨桃園市議員張肇良（左）前往龍潭市場掃街拜票。（張肇良服務處提供）

    2026年新的一年開始，民進黨尋求連任的桃園市議員張肇良，連日帶領服務團隊前往龍潭市場，向攤商及前來採買的市民朋友逐一請安和請託。

    張肇良表示，自己在龍潭市場出生、成長，龍潭市場不僅是在地居民日常生活的重要場域，更承載著許多成長回憶，是他最有感情的地方。每逢重要時刻，都希望能第一時間來到市場，與市民朋友面對面互動，傾聽基層聲音。

    張肇良關心孩童健康與公共衛生，準備兒童口罩，親自發送給市場攤商及帶著孩子前來採買的家長，提醒大家持續做好防護，一起守護孩子的健康。

    面對今年2至3月即將進行的民進黨議員初選民調，張肇良也向市民朋友誠摯懇託，希望能繼續獲得大家的支持與肯定，讓他有機會持續在議會為龍潭發聲、為地方建設全力打拚。

    張肇良強調，未來仍將秉持貼近民意、務實問政的精神，持續為龍潭爭取更多建設與福利，與市民朋友一起努力，讓家鄉越來越好。

    迎戰黨內初選，民進黨桃園市議員張肇良（前排右）前往龍潭市場掃街拜票。（張肇良服務處提供）

    迎戰黨內初選，民進黨桃園市議員張肇良（前排右）前往龍潭市場掃街拜票。（張肇良服務處提供）

    迎戰黨內初選，民進黨桃園市議員張肇良（右）前往龍潭市場掃街拜票。（張肇良服務處提供）

    迎戰黨內初選，民進黨桃園市議員張肇良（右）前往龍潭市場掃街拜票。（張肇良服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播