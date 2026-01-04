迎戰黨內初選 張肇良2026年開春赴龍潭市場掃街拜票

迎戰黨內初選，民進黨桃園市議員張肇良（左）前往龍潭市場掃街拜票。（張肇良服務處提供）

2026年新的一年開始，民進黨尋求連任的桃園市議員張肇良，連日帶領服務團隊前往龍潭市場，向攤商及前來採買的市民朋友逐一請安和請託。

張肇良表示，自己在龍潭市場出生、成長，龍潭市場不僅是在地居民日常生活的重要場域，更承載著許多成長回憶，是他最有感情的地方。每逢重要時刻，都希望能第一時間來到市場，與市民朋友面對面互動，傾聽基層聲音。

張肇良關心孩童健康與公共衛生，準備兒童口罩，親自發送給市場攤商及帶著孩子前來採買的家長，提醒大家持續做好防護，一起守護孩子的健康。

面對今年2至3月即將進行的民進黨議員初選民調，張肇良也向市民朋友誠摯懇託，希望能繼續獲得大家的支持與肯定，讓他有機會持續在議會為龍潭發聲、為地方建設全力打拚。

張肇良強調，未來仍將秉持貼近民意、務實問政的精神，持續為龍潭爭取更多建設與福利，與市民朋友一起努力，讓家鄉越來越好。

